Nasreddin Hoca Fıkraları yarışması ödülleri verildi

Nasreddin Hoca Fıkraları konulu, Özel Ümit Hastaneleri Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nda kazanan çocuklar belli oldu.

Özel Ümit Hastaneleri’nin geleneksel hale gelen resim yarışmasına bu yıl da yüzlerce çocuk, birbirinden güzel eserlerle katıldı. Bu yıl resim yarışmasında Nasreddin Hoca Fıkraları ele alınarak; kültürel değerlerin doğuşundan yaşatılmasına, genç nesillere aktarılmasındaki önemini, işlevini desteklemek ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmak hedeflendi. Özel Ümit Batıkent Hastanesi’nde düzenlenen törenle, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmaya katılan öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin de bulunduğu ödül törenine Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Abdurrahman Akçay, İdari Direktörü Dr.Oktay Tanrıverdi ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler katıldı.

Geleceğe dair umutlarımız tazelendi

Ödül töreni öncesinde konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, şunları söyledi:

“Öncelikle çocuklarımıza, sonrasında ailelerine ve öğretmenlerine, okullarımıza resim yarışmamıza gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Nasreddin hoca fıkralarını işlediğimiz bu yarışmada pırıl pırıl çocuklarımızdan harika eserler aldık, bu birbirinden güzel eserler Özel Ümit Hastaneleri’nin koridorlarında sergilenecek ve bu yılki takvimimizde de yer alacak. Bugün burada sınırlı sayıda eser sergilense de yarışmamıza katılan 435 eser de bizim için aynı değerde. Tüm çocuklarımızı kutluyorum, geleceğe dair umutlarımız tazelediler iyi ki varlar”

“Çocukların Nasreddin Hocayı anlamasına vesile olduk”

Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akçay ise, “Birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran çocuklarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu. Özel Ümit Hastaneleri İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi de, “Nasreddin Hoca bu topraklara mâl olmuş özel bir kişilik, kendine özgü üslubuyla, güldürürken düşündüren bir değerimiz bu yarışma ile onu hatırlamak ve çocukların da onu anlamasına vesile olmak çok güzel, herkesi sonsuz tebrik ediyorum geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İşte ödül alanlar

Yarışmada; Özel Yeni Yol Ortaokulu 6-C sınıfından Aslı Demirhan birinci oldu. Cahide Emine Karaaili Ortaokulu 5-A sınıfından Eylül Naz Şahin ikinci olurken, üçüncülüğü ise Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 7-A sınıfından Ayşe Doğru aldı. Mansiyon ödüllerini alanlar da şöyle: Sami Sipahi Ortaokulu 7-F sınıfından Ecrin Bilmez, Melahat Ünügür Ortaokulu 5-E sınıfından Lena Arslan, İki Eylül Ortaokulu 7-A sınıfından Ceylin Topçu. Jüri Özel Ödülü’nü ise şu isimler aldı: Sht.Yunus Baykal Ortaokulu 6-B sınıfından Ela Atakan. Namık Kemal Ortaokulu 6-E sınıfından Ecrinay Gür, Atatürk Ortaokulu 5-E sınıfından Aybike Ürkel ve Atatürk Ortaokulu 6-A sınıfından Mehmet Uras Çetin.