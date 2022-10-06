Namibya’da 54 domuz gribi vakası

Namibya Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede 190 şüpheli vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Bakanlık açıklamasında, 190 vakadan 54’ünde domuz gribi olduğu tespit edildiği kaydedildi. Başkent Windhoek ve Otjozundjopa bölgeleri vakaların en çok görüldüğü bölgeler oldu. Yüksek risk grupları olarak kabul edilen çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin korunması gerektiğiyle ilgili uyaran Sağlık Bakanlığı, virüse karşı en iyi korumanın mevsimsel aşılama olduğunu açıkladı. Ancak aşının şu anda yalnızca özel sektörde mevcut olduğu belirtildi.

Domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsünün belirtileri arasında sıklıkla ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve diğer grip benzeri semptomlar görülüyor.