Mucize besin propolis: Virüslere karşı en etkili silah!

Propolisin virüsler üzerine etkisi ile ilgili Pavia Üniversite'sinde yapılan bilimsel çalışmaya değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güldane Koturoğlu, "Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan 5 farklı flavonoidin, çeşitli virüslere karşı etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, koronavirus, Herpesvirus, Adenovirus ve Rotavirus örneklerinin uygun şartlarda çoğalmaları sağlanmıştır. Ardından elde edilen ham propolisten Acacetin, Kamferol, Krisin, Kuersetin ve Galanjin flavonoidleri izole edimiştir. İzole edilen 5 adet flavonoidin, sırasıyla bütün virüslerle etkileşimleri gözlemlenmiştir. Çalısmanın sonucunda Acacetin, Kamferol, Krisin, Galanjin ve Kuersetin'in korona virus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu, Krisin ve Kamferol flavonoidlerinin de özellikle Herpes virüsünün çoğalmasını azalttığı gözlemlenmiştir" dedi.

Propolis Nedir?

Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği bir arı ürünüdür. Arılar, propolisi kovanın hijyenini sağlamak, Amerikan yavru çürüğü hastalığı gibi olası bakteri (Bacillus larvae) ve mantar enfeksiyonlarından korumak, böcek ve diğer hayvanların kovana girişini engellemek, peteklerdeki çatlakları onarmak ve peteklerin direncini arttırmak için kullanırlar. Kovana her zaman Propolis ile kaplı bir kanaldan geçerek giren arılar, bu sayede hem kendilerinin hem de kovanın hijyenini sağlarlar.

Propolis kovanı koruyucu bu işlevleri nedeniyle Yunanca ‘pro’ ön/giriş ve ‘polis’ şehir anlamına gelen iki kelimeden oluşmuştur. Yani kovan, arıların içerisinde yaşadığı bir şehir olarak kabul edilirse, propolis ‘şehrin güvenliğinden sorumlu madde’ olarak düşünülebilir.

Propolisin özellikleri

Karakteristik bir kokuya sahiptir. Genellikle koyu kahverengi kütle olmasına karşılık, rengi elde edildiği kaynaklara göre farklılık gösterebilmekte; sarı, yeşil, kırmızı, şeffaf gibi renk ve özelliklerde olabilmektedir.

KORONAVİRÜSE EN ETKİLİ SİLAH

İstanbul'da Koronavirüs ile ilgili son durumun aktarıldığı, sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Güncel verilere göre koronavirüsünden enfekte olanların sayısı yaklaşık 120 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin civarında, iyileşenlerin sayısı ise 65 bin civarındadır. Bu verilere göre korona virüse bağlı bir enfeksiyondan hayatını kaybetme riski yüzde 1,7'dir. Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişiler arasından 70 yaş ve üzerindeki bireylerin hayatını kaybetme riski yüzde 10 oranındadır. Yani yaşa bağlı artan bir risk söz konusudur. Aynı şekilde kronik bir hastalığı olanların hayatını kaybetme riski daha fazladır. Bu noktada bağışıklık sisteminin önemi devreye giriyor. Çünkü bu hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yok. Hem antiviral etkisi güçlü olan hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yer vermemiz çok önemli.

Bu besinlerin başında ise propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri geliyor. Bilimsel veri tabanlarında arı sütünün antiviral özelliği ile ilgili 3 bin 700 yayın, propolisin antiviral özelliğiyle ilgili 17 bin 100 yayın, ham balın antiviral etkisi ile ilgili 11,900 adet yayın bulunmaktadır. Propolis ve arı sütü yeni ürünler değildir. Uzun yıllardır tamamlayıcı tıpta kullanılan ve çeşitli hastalıklarda destekleyici olarak kullanıldığında etkisi ispatlanmış ürünlerdir" dedi.

Özütünden günde en az 20 damla, ballı karışımından günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketmeli!

Kara, koronavirüs kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için propolisin önemini aktardı. Kara, "Doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren propolis özütünden günde en az 20 damla kullanılması ve propolisli arı sütlü ham ballı karışımlardan da günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketilmesi çok önemli. Propolis ve arı sütü hem bağışıklığı desteklemek hem de virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engellemek adına nemli gıdalardır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına yani 80-100 damlaya kadar çıkarmanızda yarar var. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Propolis doğa da bilinen en güçlü antioksidanlardan biri ve düzenli tüketildiğinde vücuda detoks etkisi oluşturuyor" diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güldane Koturoğlu ise Propolisin virüsler üzerine etkisi ile ilgili Pavia Üniversite'sinde yapılan bilimsel çalışmaya değinerek, "Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan 5 farklı flavonoidin, çeşitli virüslere karşı etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, Korona virus, Herpesvirus, Adenovirus ve Rotavirus örneklerinin uygun şartlarda coğalmaları sağlanmıştır. Ardından elde edilen ham propolisten Acacetin, Kamferol, Krisin, Kuersetin ve Galanjin flavonoidleri izole edimiştir. İzole edilen 5 adet flavonoidin, sırasıyla bütün virüslerle etkileşimleri gözlemlenmiştir. Çalısmanın sonucunda Acacetin, Kamferol, Krisin, Galanjin ve Kuersetin'in korona virus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu, Krisin ve Kamferol flavonoidlerinin de özellikle Herpes virüsünün çoğalmasını azalttığı gözlemlenmiştir.

Propolis, bileşiminde bulunan fenolikler ve flavonoidler nedeniyle yüksek antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuvar etki gösteriyor, bu da hastalıklara karşı korunmaya ayrıca hastalık sırasında daha çabuk toparlanmaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

İçeriği

Zengin bir içeriği bulunmaktadır. Propolisin bileşimi, kovanın çevresindeki bitki örtüsü, coğrafi bölge, iklim koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Ancak aynı bölgede ürün elde etme mevsiminin, Propolis bileşimine belirgin bir etkisinin bulunmadığı bildirilmektedir (Bankova et al., 1998).

Propolisin bileşiminin, bitkinin kaynağına ve coğrafi bölgeye göre önemli ölçüde değişim göstermesine karşılık temel bileşenlerinin oranları birbirine benzemektedir (Pietta et al.,2002).

Propolis (kavak tipi) içerisinde 300 kadar bileşik tanımlanmıştır: Reçineler (%45-55), balmumu ve yağ asitleri (%25-35), uçucu yağlar (%10), polifenoller ve flavonoitler (%10) [KAFE-kafeik asit fenilletilester; pinosembrin, galangin, pinobanksin, kempferol, krizin, kersetin], polen (%5), mineraller ve vitaminler (%5).

Propoliste kalite

Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, diğer kovan ürünleri gibi propolislerin de elde edildiği kovanın çevre koşullarından olumsuz etkilenmesi söz konusudur. Bu nedenle tarım ve veteriner ilaçları, radyoaktif kontaminasyon, endüstriyel kirlilik, ağır metaller, vd. çevresel risk faktörlerinin analiz edilmesi gerekir.

Ham propolis, arı ölüleri, larva kalıntıları ve bitki parçaları gibi istenmeyen kısımları içerdiğinden, kullanılmadan önce uygun çözücüler ile ekstre edilerek ön saflaştırma işlemine tabi tutulmalıdır.

Propolislerin bileşimi, kullanılan çözücünün cinsine ve ekstraksiyon yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Farklı çözücülerin propolis içerisindeki farklı bileşenleri çözündürme özelliklerine bağlı olarak biyolojik etkilerinde farklılaşma söz konusu olabilmektedir (Cunha et al,., 2004). Bu bakımdan araştırmaların sonuçlarını yorumlarken kullanılan çözücünün hangisi olduğu göz önüne alınmalıdır.