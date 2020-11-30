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Moderna, aşının ciddi koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili olduğunu belirtti

ABD'li ilaç şirketi Moderna, aşının ciddi korona virüs vakalarında yüzde 100 etkili olduğunu belirtti.

Sağlık 30.11.2020, 15:43 30.11.2020, 15:44
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Moderna, aşının ciddi koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili olduğunu belirtti
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Son dakika! ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, hafta sonu yapılan 3. faz aşı denemelerinde başarı yüzdelerinin yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1'lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.

30 BİN KİŞİYLE YAPILDI

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirilirken, bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

#moderna #aşı
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