MİYOM NEDİR ? BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Kadınların yaklaşık %25’inde görülen, rahimden kaynaklanan iyi huylu tümörlerden olan miyomlar, hormon bozukluğu ve genetik yatkınlığı olan kadınlarda rahimdeki kas hücrelerinden gelişen oluşumlardır. Kadınları en çok endişelendiren rahatsızlıkların başında gelen miyomlar çok seyrek olarak kötüye dönüşüm gösterebiliyorlar.

Miyomların rahimden kaynaklanan iyi huylu tümörler olduğunu belirten Op. Dr. Aşkın Evren Güler; “Miyomlar yani rahim yumruları, rahimde meydana gelen iyi huylu büyümelerdir. Kadınların yaklaşık %20 ile 25’inde görülürler. Miyomlar küçük olduklarında belirti göstermedikleri için çoğu kadın tarafından farkına varılmaz. Ancak belirli bir boyut, sayı ve yerleşime ulaştıklarında sorun teşkil edebilirler. İyi huylu büyümeler olmalarına rağmen tüm anormal büyümelerde olduğu gibi bir uzman tarafından belirli aralıklarla kontrol altında tutulmaları gerekir.” dedi.

Miyomların her kadında yerleşim, şekil ve büyüklük açısından farklılık gösterdiğini, rahmin dış yüzeyinde ya da iç duvarında görülebildiklerini belirten Dr.Güler; “Miyomlar uzun süre küçük kalıp bir anda ya da yıllar içerisinde yavaş yavaş büyüyebilirler. Miyom belirtileri arasında adetlerde değişiklik, normalden fazla vajinal kanamalar, uzun veya sık adet dönemleri, yoğun adet sancıları, adet döngüsü dışında vajinal kanama, kansızlık, ağrı, baskı hissi, idrar ve büyük tuvalet yapmada zorluklar, rahim ve karında büyüme, düşük ve kısırlık sayılabilir. Miyomların tedavisinde boyutu ve durumuna göre genellikle cerrahi yöntemler tercih edilir. Kullanılan cerrahi yöntemler “Miyomektomi” (miyomun karın dışına alınması) ve doğurganlığını tamamlamış bayanlarda “Histerektomi” dir. Yine uterin arter embolizasyonu ve hormonal tedavilere de klinik değerlendirmelerin ardından başvurulabilir.” diye konuştu.

Miyom tedavisinde ilaçsız ve ameliyatsız takip için en uygun adayların; miyom boyutu küçük ve kanama-ağrı-çevre organlara bası gibi şikâyetleri olmayan hasta grubu olduğunu belirten Dr.Güler; “Her miyom ameliyat gerektirmez. Miyomlar çoğunlukla zararsız olup, tedavi gerektirmeyebilirler. Miyom belirtisi olmayan ve 3 aylık takiplerde miyom boyutunda ciddi değişiklik olmayan hastalar ilaçsız ve ameliyatsız takip edilebilir. Ameliyat kararı hastanın yaşı, şikayetleri, miyom sayısı ve yerleşimi ile hastanın çocuk sahibi olup olmadığına göre verilir ve ameliyatın yani cerrahinin kapsamı belirlenir.” ifadelerini kullandı.