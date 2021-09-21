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Minik öğrencilerden klipli ’aşı’ çağrısı

Mersin’de, Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve öğrencilerin mesajlarının yer aldığı bir kliple aşı çağrısı yapıldı.

Sağlık 21.09.2021, 15:51
Minik öğrencilerden klipli ’aşı’ çağrısı

Mersin’de, Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve öğrencilerin mesajlarının yer aldığı bir kliple aşı çağrısı yapıldı.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak sosyal medya platformlarında paylaşılan klipte, ’salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır’ sloganı yer aldı. Bir öğrencinin, "Arkadaşlarımın sizlere mesajı var" sözleriyle başlayan klipte rol alan ilkokul öğrencileri, "Sınıfım için, öğretmenim için, arkadaşlarım için, sağlığım için, ailem için, okulum için, geleceğim için, yarınlarım için, güzel ülkem için, vatanım için lütfen aşı olun" mesajı verdi. Klip, ’tedbirler ve aşıyla Covid-19’u aşıyoruz’ ifadeleriyle son buldu.

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