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Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı araştırmaya göre, ABD'de mart ve eylül ayları arasında milyonlarca aşının son kullanma tarihi dolduğu için çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Sağlık 17.10.2021, 12:33
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!

Koronavirüs salgını yaklaşık iki senedir dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Son aylarda koronavirüsün çeşitli mutasyonları ortaya çıkarken aşı çalışmaları salgınla mücadelede önemli bir silah olarak görülüyor. Gelişmemiş ülkeler koronavirüs aşısına erişim sıkıntı yaşarken ABD’de aşıların çöpe atıldığı belirlendi.

EN AZ 15 MİLYON DOZ ÇÖPE GİTTİ

The Guardian'da yer alan habere göre; ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verileri, mart ve eylül ayları arasında ABD'de en az 15 milyon doz çöpe gittiğini ortaya koydu. Ayrı bir araştırma, aralık ve temmuz ayları arasında 10 eyalette 1 milyon dozun atıldığı tespit edildi.

Ülkede kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçen aşılar çöpe giderken dünya genelinde milyonlarca insanın henüz ilk doz aşısını olamadığı biliniyor. Temmuz ayının verileri, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde 1’inin ilk doz Kovid-19 aşısı olabildiğini göstermişti.

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