Milyonda Bir Görülen Rahatsızlık Süper Kalça Ameliyatı İle Giderildi!

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu, bu tür ameliyatların dünya genelinde de sıklıkla yapılmadığını fakat iyi sonuçlar veren cerrahi bir işlem olduğunu vurguladı. Bu gibi doğumsal hastalıkların tedavisinde çok nadir bir hastalık olduğu için tedavi konusunda da deneyimin önemli olduğunu belirtti.

Milyonda bir görülen nadir bir hastalık

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu, “Bu hastamızda Proksimal Femoral Fokal Deficiens (uyluk kemiğinin doğumsal kısalığı ve yetmezliği) denilen çok nadir görülen bir rahatsızlığı vardı. Bir bacağında bu problem mevcuttu. Kalçasının kemikleri kıkırdak yapısında olup kemikler arasında da boşluklar vardı. Bu hali ile kaldığı sürece yürüme şansı maalesef yoktu. Ortez ile de çok dengede olamayacak şekilde belki de yürüyebilir hale gelecekti. Çok nadir bir hastalık olduğu için tedavi konusunda da deneyim gerçekten çok önemli. Bu tip rahatsızlıklarda sadece uzatma yapmak yeterli olmuyor. Bu yüzden süper kalça ameliyatı denilen bir cerrahi işlem yaptık. Buradaki amacımız kalçasının yeniden bir normal kalça haline getirmekti. Bunu yaptığımız zaman iyileşme tamamlandığında kalçası normal bir kalça haline geliyor. Ama kısa kalmış oluyor. Bu kemikleşme ve kalçanın tedavisini takiben biz bu tarafa yine 8 ay sonra başlamak şartı ile önce uzatmalar yapacağız diğer bacağı da eşitlemek isteyeceğiz. Bu hastaların diğer bacağında da uzama durdurulması gibi fizyocerrahileri gerekiyor. Yani bu hastamızın tedavisi büyüme tamamlanıncaya kadar aralıklı olarak görmek gerekiyor. Ben ailelere hatta şöyle söylüyorum: bu tedavi bitene kadar akraba gibi aile gibi iletişim içinde olmak durumundayız çünkü bu gerçekten tedavisi hem aile hem doktor açısından zor ve emek gerektiren bir süreç, yakın takip gerektiriyor. Bu ameliyat iyi bir cerrahi işlem. Takiplerle tedaviye devam edeceğiz. Sık uygulanan bir yöntem değil. Milyonda bir görülen rahatsızlık. Şuanda her şey yolunda hastamızı taburcu edip Bulgaristan’a uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bulgaristan'da bütün hastanelere gittik fakat sonuç alamadık. Türkiye'ye geldik ve ameliyat gerçekleşti”

Türkiye'de operasyonun başarılı geçmesine çok mutlu olan Alexsandır Alexsandrov İvanov'un annesi Boryana Stançeva Dobrinova, “Ülkede sağlık çok ilerlemiş durumda. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesine, başta Cengiz Bey ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oğlum doğuştan kısa bacak olarak doğdu. Bu doğumsal rahatsızlık nedeni ile çok fazla endişemiz vardı. Tesadüfen Sofya'da bulunan bir hastanede Doktor Cengiz Bey'in bu tarz ameliyatlar gerçekleştirdiğini öğrendik ve randevu aldık. Ameliyatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti ve şuan oğlum iyi durumda. Bulgaristan'la asla kıyas yapamam Türkiye'yi. Ben burada otelde gibi hissettim kendimi. Tüm ekibe bu başarılı ameliyat sonrası teşekkür ediyorum. Oğlumun ağrıları azaldı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Zamanla daha da iyi olacağına eminim. Bulgaristan'da herhangi bir tedavi yapılamadı oğluma ve bu şekilde bırakıldı. Ama burada ameliyat çok güzel ve olumlu geçti. Sadece kemiğin iyileşmesini bekleyeceğiz” diyerek duygularını dile getirdi.