Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin iki kliniği eğitim kliniği oluyor

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 2018 yılında eğitim ve araştırma hastanesi olarak akredite olduktan sonra anestezi ve reanimasyon ile acil tıp kliniğinin gerekli kriterleri sağladığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu iki kliniğin eğitim kliniği olması için onay sürecini başlattık" dedi.

Tekin, beraberinde Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mersin’e geldi. Program kapsamında ilk olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Tekin, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serkan Kılınç, Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Tunga Barçın ve Başhekim Bahar Aydınlı ile bir araya geldi.

"Pandemi döneminde bu tür tesislerin önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Başhekimlikte yapılan sunumun ardından açıklama yapan Tekin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin geldiği noktadan gurur duyduğunu ifade ederek, “Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin şehir hastaneleri konseptinde bir ilk ve öncü olma rolünü başarıyla yerine getirdiğini memnuniyetle gördüm. Özellikle pandemi döneminde bu tür sağlık tesislerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Salgının pik yaptığı dönemlerde kapasite artırımıyla fazla bir sıkıntı yaşamadan üstesinden geldik. Burası aynı zamanda bir eğitim kurumu. 2018 yılında eğitim ve araştırma hastanesi olarak akredite olduktan sonra anestezi ve reanimasyon ile acil tıp kliniğimizin gerekli kriterleri sağladığını tespit ettik. Bu iki kliniğin eğitim kliniği olması için onay sürecini başlattık. Eminim ki, kısa sürede diğer kliniklerimizde gerekli kriterleri yerine getirerek eğitim kliniği olmaya hak kazanacaklar. Buradan ihtisas eğitimi alacak arkadaşlarımızın başarıyla hizmet vereceklerine inanıyorum. Başta başhekim arkadaşımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hastane ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğüne geçen Genel Müdür Tekin, ilde yürütülen aşılama, filyasyon ve salgın süreci hakkında İl Sağlık Müdürü Ceviz’den bilgi aldı, pandemi sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.