“Meme tümörlerinde paraben tespit edildi”

Parabenin oluşturduğu zehrin birikmesiyle olan kanser hastalıklarının başında meme kanserinin geldiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Balevi, “Paraben şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfüm, tıraş jeli, bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macununda bulunur. Yapılan araştırmalarda birçok tümör hücresinde paraben tespit edilmiş. Meme kanserine neden olan ürünler arasında deodorantlar var” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Ali Balevi, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu bir kimyasal madde olan parabene ilişkin önemli açıklamalarda bulundur. Doç. Dr. Balevi, günlük hayatta çokça kullanılan ürünlerde paraben bulunduğuna dikkati çekerek “Paraben şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfüm, tıraş jeli, bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macununda bulunur. Koruyucu madde olarak etkisi, düşük maliyeti ve doğal seçeneklerden greyfurt tohum özünün etkisizliği parabenin uzun bir süredir yaygınca kullanılmasına neden oluyor. Meme kanserine yakalananların tümörlerinde doku başına 20 nanogram paraben tespit edilmiştir. Parabenler ayrıca östrojeni taklit eden madde olarak bilinir. Parabenlerle kanser arasında nedensel ilişki kurulmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Bitkisel paraben yabanmersini”

Bazı parabenlerin bitkisel kaynaklı olarak bulunabildiğine değinen Doç. Dr. Balevi, sözlerine şöyle devam etti: Örneğin, metilparaben, antimikrobiyal ajan olarak yabanmersininde bulunur. Bazı doğada bulundukları bilinen türlerin dışında tüm ticari kullanımlı parabenler sentetik olarak üretilir. Metanol, etanol, ya da n-propanol gibi uygun bir asitle para-hidroksibenzoik asitin esterleştirilmesiyle üretilir. Para-Hidroksibenzoik asit, endüstriyel olarak Kolbe-Schmitt reaksiyonun bir çeşit modifiyeli hali olarak, potasyum fenoksit ve karbon dioksit kullanılarak üretilmiş halidir. Raf ömrünü uzatmak için kullanılan maddeleri "zehir" olarak niteleyebiliriz. Kullanım süresi uzatılan maddeler bu süreç içinde bakteri üretmiyor ama parabenin zehri de onlar kadar zararlı. Birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününün de raf ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasal maddelerin genel adı parabendir. Ürün içeriklerine baktığınızda methylparaben, ethylparaben, buthylparaben veya benzylparaben isimlerini görüyorsanız o üründen uzak durmanız gerekir”.

“Sadece cilde değil, içten de zarar veriyor”

Doç. Dr. Balevi, zehirli maddelerin birçok deri hastalığına neden olduğunu ifade ederek, “En öne çıkansa egzama. Kaşıntı ve kızarıklıkla başlayan problemler, paraben oranına ve kişinin hassasiyetine göre artabiliyor. İnsanların çoğunda alerji olarak da etki gösterebilen bu maddeler, kişinin başka maddelere olan alerjisini de tetikleyebiliyor. Deri hastalıklarının yanı sıra kana karışan paraben, yapılan bazı idrar testlerinde de ortaya çıkıyor. Yani parabenin etkisi sadece yüzeyde kalmıyor, insanı içten de etkiliyor. Yapılan araştırmalarda birçok tümör hücresinde paraben tespit edilmiş. Parabenin oluşturduğu zehrin birikmesiyle olan kanser hastalıklarının başında meme kanseri geliyor. Meme kanserine neden olan ürünler arasında deodorantlar var. Paraben içermeyen ürünleri kullanmak alabileceğimiz tedbirlerden bir tanesi” diye konuştu.

“Hormonları etkiliyor, erken yaşlandırıyor”

Parabenin aynı zamanda hormonları da etkilediğine değinen Doç. Dr. Balevi, sözlerini şöyle tamamladı: “Parabenin içindeki metil, propil ve butil maddeleri ‘endokrin sistemini’ etkiliyor. Parabenin vücutta depolanıp hormon üretimine müdahale ettiği gözlemlenmiş. Ayrıca yapılan araştırmalarda koruyucu kimyasalların özellikle bebek ve çocuklarda bağışıklık sistemi üzerinde çeşitli problemlere yol açtığı gözlemlenmiş. Eğer ürün yüzde 25’ten fazla paraben içeriyorsa bu etkilerin görülmesi bir o kadar artıyor. Genelde güzellik ve cilt sağlığı için kullanılan kozmetik maddeler, paraben içerdiğinde kişide erken yaşlanmaya neden olabiliyor. Özellikle metilparabenin cilt hücrelerini öldürdüğü düşünülüyor. Neredeyse her alanda çok yoğun kullanılır. Birçok firma ticari kaygılardan dolayı, kullanım etiketlerinde paraben ve türevleri diye yazmamak adına sadece E218,E214,E216,E209 gibi kısa isimlerini kullanır. Günümüzde birçok ülke ürünlerden parabeni çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı. Bizde kendimizi korumak için kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerin mutlaka incelemeliyiz. ‘Parabensiz, Paraben İçermiyor, Paraben Free, No Paraben’ gibi ifadelerin bulunduğu ürünler paraben bileşenleri içermiyor”.