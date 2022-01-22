Medikal sektörü fiyatlarda güncelleme bekliyor

Döviz kurlarında yaşanan öngörülemeyen artış ve yükselen maliyetler sağlık ve medikal sektörünü zorluyor. Çoğunlukla ithal edilen tıbbi cihaz, kit ve diğer tıbbi sarf malzemelerinde fiyatlar katlanmasına rağmen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) rakamlarında değişiklik yapılmadığını belirten sektör temsilcileri, firmaların ayakta kalabilmesi adına SUT rakamlarının yıllık enflasyon oranında güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi Başkanı Erol Kılıç, BTSO Meclis Üyesi Ehet Taştan, 61. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Fatih Özkul ve 60. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selçuk Bedir ile birlikte Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk olarak Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Ahmet Kılıç ile bir araya gelen heyet, ardından KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’u ziyaret etti. Heyet son olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret ederek sağlık ve medikal sektörünün çözüm bekleyen sorunlarını ve önerilerini sundu.

Sut fiyatları güncellenmeli

BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Erol Kılıç, Kovid-19 salgınının baskısı altında dahi sağlık sektörünün en iyi şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Sektörde pandemi öncesinde başlayan finansal sorunların salgınla birlikte daha da derinleştiğini ifade eden Kılıç, “Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar sağlık sektörünü de etkiliyor. Dolara bağlı olan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri maliyetleri artıyor. Bu noktada Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) rakamlarının yıllık enflasyon oranında güncellenmesini talep ediyoruz. Şu anda hiçbir malzeme SUT fiyatları ile alınamıyor. Bu durum sektörümüzün finansal durumunu olumsuz etkiliyor. Öte yandan sağlık hizmeti sunucularında yüzde 200 olarak uygulanan fark ücret sınırının da tamamen kaldırılması ve serbest rekabete uygun hale getirilmesini bekliyoruz.” dedi.

Sağlık sektörü KOSGEB desteklerinden faydalanmalı

Pandemi koşullarında sağlık sektörünün stratejik bir önem taşıdığını kaydeden Erol Kılıç, sektörün vergi ve giderler yönünden desteklenmesinin ve firmalara ödemelerin öncelikli olarak yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sağlık sektörünün KOSGEB desteklerinden de faydalanması gerektiğinin altını çizen Kılıç ayrıca yükselen kadro piyasası nedeniyle özel sağlık sektörüne kadro tahsis edilmesi önerisinde bulundu. Sağlıkta son dönemde giderek artan şiddet olaylarını da gündeme taşıdıklarını kaydeden Kılıç, sert tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Kamu ve üniversite hastaneleri sözleşmeleri için fiyat farkı talebi

BTSO Meclis Üyesi Ehet Taştan ise yapmış olduğu değerlendirmede şunları söyledi: “Medikal sektöründeki firmalarımızın sattıkları cihaz, kit ve diğer tıbbi sarf malzemelerin tamamına yakını ithal ürünlerden oluşmaktadır. Döviz kurlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle, ürün tedarikleri ve hizmetlerde zorluklar yaşanmaktadır. Medikal sektörünün kamu ve üniversite hastaneleriyle yapmış oldukları sözleşmelerde fiyat farkı gibi bazı iyileştirilmelerin yapılması, sözleşmelerin feshi ya da bir süreliğine ertelenmesini talep ediyoruz. Diğer taraftan medikal sektör firmalarımızın bankalardan kullanmış oldukları kredilerin taksit ödemeleri sürelerinin bir kez daha uzatılmasını bekliyoruz.”

Ziyaretlerde sektör temsilcilerinin dile getirdiği konular arasında Sağlık Turizmi Belgesi olan sağlık kuruluşu yetkililerine ciro limitlerinden bağımsız yeşil pasaport verilmesi, ayakta teşhis ve tedavi merkezlerindeki cerrahi liste kısıtlarının kaldırılması ve cerrahi listelerinin genişletilmesi, 2022 yılında yapılacak olan fuarlara ve tıp kongrelerine katılabilmeleri için KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yurt dışı iş gezisi destek oranlarının artırılması da yer aldı.