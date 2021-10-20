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Medical Park Elazığ Hastanesinden ‘Meme Kanseri’ bilinçlendirme standı

Medical Park Elazığ Hastanesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı nedeniyle bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşları bilinçlendirdi.

Sağlık 20.10.2021, 09:54
Medical Park Elazığ Hastanesinden ‘Meme Kanseri’ bilinçlendirme standı

Medical Park Elazığ Hastanesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı nedeniyle bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşları bilinçlendirdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı kapsamında etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kentteki özel bir alışveriş merkezinde stant kuran Medical Park Elazığ Hastanesi çalışanları vatandaşlara erken teşhisin önemini anlatarak bilgilendirmede bulundu.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Talay, "1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, hastane içi ve dışı etkinliklerimiz de sürüyor. Bu hafta ise özel bir alışveriş merkezinde Elazığlı vatandaşları bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Stant görevlimiz hafta boyunca bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek, bizlerin de ay boyunca etkinlikleri olacak. Meme kanseri hakkında bilinçlenmek isteyen vatandaşlarımızı standımıza veya hastanemize bekliyoruz. Unutmayın, kanser öldürmez, bilinçsizlik öldürür ve erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

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