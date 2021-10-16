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Medical Park Elazığ Hastanesi, Elazığ Karakoçan FK’nın sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

Medical Park Elazığ Hastanesi, TFF 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını uzattı.

Sağlık 16.10.2021, 15:41
Medical Park Elazığ Hastanesi, Elazığ Karakoçan FK’nın sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

Medical Park Elazığ Hastanesi, TFF 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını uzattı.

Medical Park Elazığ Hastanesi, TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile geçen sene olduğu gibi bu sene de sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Hastanede düzenlenen imza törenine Medical Park Hastaneler Grubu Kurumsal Sponsorluklar ve Destek Direktörü Özgül Toprak, Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz ve Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Başkanı Tuncay Kaymak katıldı. Tarafların katıldığı imza töreni ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, “Medical Park Elazığ Hastanesi olarak Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’ne sponsorluk desteğimiz devam etmektedir. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. Futbol kulübümüze de başarılar diliyorum” dedi.

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Başkanı Tuncay Kaymak ise “Medical Park Hastanesi ile geçen sene olduğu gibi bu sene de beraberiz. Sağlık sponsoru oldukları için teşekkür ederiz. Bugün işbirliğimizde ikinci senemize gireceğiz. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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