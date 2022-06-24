banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor

Maymun Çiçeği virüsü şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü?

Maymun çiçeği virüsünün oluşturduğu enfeksiyonlar her geçen daha fazla ülkeye yayılmaya devam ediyor. Dünya, koronavirüsü yavaş yavaş atlatırken maymun çiçeği virüsü birçok ülkede kendini gösterdi. Virüsün günden güne yayılmasının ve vaka sayılarının artmasının ardından Dünya sağlık örgütü DSÖ'nun gündeminde de uluslararası acil durum ilan etmek oldu. Peki şu ana kadar maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü? Türkiye bu ülkeler arasında var mı? Detaylar haberimizde...

Sağlık 24.06.2022, 11:35
Maymun Çiçeği virüsü şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü?

ASYA PASİFİK

Avustralya

Singapur

Güney Kore

AVRUPA

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Almanya

Cebelitarık

Yunanistan

Macarıstan

İzlanda 

İrlanda

İtalya

Letonya

Lüksemburg 

Malta

Hollanda

Norveç

Polonya 

Portekiz

Romanya

Sırbistan

Slovenya 

İspanya

İsveç

İsviçre

Birleşik krallık 

ORTA DOĞU VE AFRİKA

İsrail

Lübnan

Fas

Güney Afrika

Birleşik Arap Emirlikleri 

AMERİKA

Arjantin

Brezilya

Kanada

Şili 

Kolombiya

Meksika

Amerika Birleşik Devletleri

Venezuela

Türkiye'de maymun çiçeği vakası görülmedi. Umudumuz söz konusu vakanın ülkemize gelmemesi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

2022 maymun çiçeği salgını, 4 Mayıs tarihinde Londra'da ilk vaka tespit edildikten sonra bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede tespit edilen küresel salgındır. 29 Nisan 2022'de Nijerya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mayıs'ta Birleşik Krallık'a dönen bir İngiliz vatandaşında maymun çiçeği ile uyumlu semptomlar saptandı.

#maymun çiçeği #virüs
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu