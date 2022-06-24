Maymun Çiçeği virüsü şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü?
Maymun çiçeği virüsünün oluşturduğu enfeksiyonlar her geçen daha fazla ülkeye yayılmaya devam ediyor. Dünya, koronavirüsü yavaş yavaş atlatırken maymun çiçeği virüsü birçok ülkede kendini gösterdi. Virüsün günden güne yayılmasının ve vaka sayılarının artmasının ardından Dünya sağlık örgütü DSÖ'nun gündeminde de uluslararası acil durum ilan etmek oldu. Peki şu ana kadar maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü? Türkiye bu ülkeler arasında var mı? Detaylar haberimizde...
ASYA PASİFİK
Avustralya
Singapur
Güney Kore
AVRUPA
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Cebelitarık
Yunanistan
Macarıstan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Letonya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Birleşik krallık
ORTA DOĞU VE AFRİKA
İsrail
Lübnan
Fas
Güney Afrika
Birleşik Arap Emirlikleri
AMERİKA
Arjantin
Brezilya
Kanada
Şili
Kolombiya
Meksika
Amerika Birleşik Devletleri
Venezuela
Türkiye'de maymun çiçeği vakası görülmedi. Umudumuz söz konusu vakanın ülkemize gelmemesi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
2022 maymun çiçeği salgını, 4 Mayıs tarihinde Londra'da ilk vaka tespit edildikten sonra bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede tespit edilen küresel salgındır. 29 Nisan 2022'de Nijerya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mayıs'ta Birleşik Krallık'a dönen bir İngiliz vatandaşında maymun çiçeği ile uyumlu semptomlar saptandı.