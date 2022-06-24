Maymun Çiçeği virüsü şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü?

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Türkiye'de maymun çiçeği vakası görülmedi. Umudumuz söz konusu vakanın ülkemize gelmemesi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

2022 maymun çiçeği salgını, 4 Mayıs tarihinde Londra'da ilk vaka tespit edildikten sonra bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede tespit edilen küresel salgındır. 29 Nisan 2022'de Nijerya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mayıs'ta Birleşik Krallık'a dönen bir İngiliz vatandaşında maymun çiçeği ile uyumlu semptomlar saptandı.