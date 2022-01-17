Lipoliz ile fazla yağlardan kurtulmak daha kolay

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, merkezde uyguladıkları lipoliz yöntemi ile vücuttaki fazla yağların parçalanarak ideal kiloya ulaşmayı nasıl kolaylaştırdığını anlattı.

Lipoliz’in yağ dokusundaki depo yağların parçalanmasını ve enerjiye dönüştürülmesini yani yakılmasını ifade ettiğini aktaran Dr. Levent, “Yağ dokusu enerji metabolizmasını düzenler. Açlık durumunda veya artan egzersiz sırasında vücudumuz enerjiye ihtiyaç duyduğunda, yağ hücrelerindeki yağlar lipoliz yoluyla kan dolaşımına geçerek hücrelere taşınır. Akciğerlerden gelen oksijenle birleşerek yakılır, enerjiye dönüştürülür” şeklinde konuştu.

“Bazı gıda ve gıda takviyeleri metabolizma hızını arttırmaya yardımcı olabilir”

Lipoliz sisteminin zayıflama programında başarılı bir sonuca ulaşabilmesinin metabolizmanızın hızlı çalışmasına bağlı olduğunu belirten Dr. Levent, bazı gıda ve gıda takviyelerinin metabolizma hızını arttırmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Dr. Hasan Levent bunları şöyle sıraladı:

“Protein açısından zengin besinler; et, balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri, kuruyemiş gibi proteince zengin besinler. Günde 3 bardak yeşil çay ve 2 fincan kahve tüketilebilir. Vitamin açısından zengin besinler; demir, çinko, magnezyum, selenyum, iyot, B1, B6, B12, D3 gibi vitaminler metabolizmanızı çalıştıran hormon ve enzimlerin yapısına girerek onların düzgün çalışmasını sağlarlar. Mercimek, kuru fasulye, nohut, börülce, bezelye gibi kuru baklagiller, her renkten mevsim sebzeleri ve yeşillikler, et ve süt ürünleri, kuruyemişler, balık ve yumurta bu vitaminler bakımından zengindir. Baharatlı besinler, elma sirkesi; toksinleri atarak metabolizma hızınızı arttırabilir. Günde 1 veya 2 yemek kaşığı yeterlidir. Mideye dokunmaması için 1 bardak su içinde karıştırıp tok karna alınmalıdır."

“Su, egzersiz ve uyku düzeni de metabolizmayı hızlandırıyor”

Besinler dışında metabolizmayı hızlandırmak için neler yapılabilir sorusunu yanıtlayan Dr. Levent şöyle konuştu:

“Su için, yeterli miktarda su içmek tokluk hissi verir, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Yüksek yoğunlukta egzersiz yapın: Sağlık durumunuza uygun, aralıklı yapılan yüksek yoğunlukta egzersiz metabolizmanızı hızlandırarak, yağ yakmanıza yardımcı olabilir. İyi bir gece uykusu alın.”