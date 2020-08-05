Libido eksikliğinden doğal besinlerle kurtulun
LİBİDO EKSİKLİĞİ, KİŞİLERİN SAĞLIKLARININ YANI SIRA SOSYAL HAYATINI DA OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİYOR. VM MEDİCAL PARK BURSA HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. METE KİLCİLER, “LİBİDO KAYBI, ERKEK VE KADINLARDA AİLE HAYATINI ETKİLEYEN ORTAK SORUNLARDANDIR. BU, BİR CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞUDUR. YANİ BİR HASTALIKTIR, UTANILACAK BİR DURUM DEĞİLDİR. BU HASTALARIN TIBBİ DESTEK ALMALARI AİLE HAYATLARI İÇİN YAPACAKLARI EN DOĞRU ADIMDIR. YORGUNLUK, STRES, DEPRESYON, AİLE SORUNLARI, KRONİK HASTALIKLAR, UYKUSUZLUK, BAZI İLAÇLAR (ANTİDEPRESANLAR, BAZI PROSTAT İLAÇLARI) VE OBEZİTE, LİBİDO DEĞİŞİKLİKLERİNE ÖZELLİKLE DE LİBİDODA DÜŞMEYE SEBEP OLUR. BU HASTALARIN YA YAŞAM BİÇİMLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİ YA DA TIBBİ DESTEK ALABİLECEKLERİ BİR ÜROLOJİ UZMANINA MÜRACAAT ETMELERİ GEREKİR” DEDİ.
Libido eksikliği, kişilerin sağlıklarının yanı sıra sosyal hayatını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Libido kaybı, erkek ve kadınlarda aile hayatını etkileyen ortak sorunlardandır. Bu, bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Yani bir hastalıktır, utanılacak bir durum değildir. Bu hastaların tıbbi destek almaları aile hayatları için yapacakları en doğru adımdır. Yorgunluk, stres, depresyon, aile sorunları, kronik hastalıklar, uykusuzluk, bazı ilaçlar (antidepresanlar, bazı prostat ilaçları) ve obezite, libido değişikliklerine özellikle de libidoda düşmeye sebep olur. Bu hastaların ya yaşam biçimlerini değiştirmeleri ya da tıbbi destek alabilecekleri bir üroloji uzmanına müracaat etmeleri gerekir” dedi.
Doğal besinler tüketin
Erkeklerde yaşın ilerlemesi ile beraber ortaya çıkan hareketsizlik, kan yağları yüksekliği, obezite, diyabet, tansiyon, kalp hastalığı ve bu hastalıklar nedeniyle alınan ilaçların libido azalmasına sebep olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Mete Kilciler, şu tavsiyelerde bulundu: “Libidoyu artırmak için sigarayı bırakmak, günlük düzenli yürüyüş ve egzersizler, yeteri kadar uyku, doğal beslenme, kilo vermek, stresli ortam ve durumlardan uzak durmak, kendinize zaman ayırmak, tatil yapmak gereklidir. Afrodizyak besinlerin tüketilmesi de libidonun artmasına yardımcı olur. Çilek, muz, kereviz, çiğ fındık, kabak çekirdeği, çiğ badem, sarımsak, kırmızıbiber, karanfil tarçın kimyon gibi baharatlar, ginseng, keçi boynuzu, maydanoz, zencefil, istiridye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri, bal, çikolata ve incir libidoyu artıran afrodizyak besinlerdendir. Düşük libido, altta yatan rahatsızlığın tedavisi ile düzelir. Eğer düşük libido, altta yatan sağlık sorunlarına bağlı ise hastanın kullandığı ilaçların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.”
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25