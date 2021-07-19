banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, Kurban Bayramı öncesi ’acemi kasap’ kazalarının engellemenin en güzel yolunun bu işinin ehline bırakılması olduğu söyledi.

Sağlık 19.07.2021, 10:14
Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın
banner502

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, Kurban Bayramı öncesi ’acemi kasap’ kazalarının engellemenin en güzel yolunun bu işinin ehline bırakılması olduğu söyledi.

Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, Kurban Bayramında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te kurban keserken veya parçalarken bıçaklı yaralamaların olduğu söyledi. Bunun önene geçilmek için bu işi ehline bırakılması gerektiği anlatan Boz, "Acemi kasap dediğimiz kazaları engellemenin en güzel yolu bu işinin ehline bırakılması. İşin ehli olan şahısların bu tür yaralanmalar başına gelmiyor mu? geliyor ama daha az, daha düşük oranda oluyor. İnanın onların kesikleri acemi kasap dediğimiz daha tecrübesiz insanlara göre çok rahat tedavi edilebilecek, basit kesi onarımıyla düzeltilebilecek kesiler oluyor. Ama bunu daha önce yapmamış insanla ‘aman ne olur ki, bunu kesmekte ne var, bunu ben halledebilirim’ ya da işin maddi kısmını düşünüyor ‘bunu ben halledeyim, boşu boşuna para vermeyeyim’ diyerek yaptığı işlemler sonrasında gerçekten daha ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Benim tavsiyem o konuda bu işi gerçekten Bilecik’te de Türkiye‘de de tecrübeli şekilde yapan kasaplarımız var. İşi onlara devretmek bu tür yaralanmaların önünde geçeceğini düşünüyorum" dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501