Koronavirüsün ''Mu'' varyantı Türkiye'de! Bakan Koca açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Mu" varyantı adı verilen ve aşılara daha dayanıklı olduğu belirlenen koronavirüs varyantı Türkiye'de de görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de 2 vakada "Mu" varyantı tespit edildiğini söyledi.

''TÜRKİYE'DE 2 KİŞİDE 'MU VARYANTI' TESPİT EDİLDİ''

Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı. İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklaması yapıldı.

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PCR TESTİ ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.

"KAPATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ, DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ"

Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var" dedi.

Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Koca, "Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"SERİ ÜRETİME EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon do aşı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı.

Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, "Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN HEDEF YÜZDE 85

"Yeni kısıtlama yok, kişisel tedbirler var." diyen Bakan Koca, toplumsal bağışıklık için aşılamada hedefin yüzde 85 olduğunu işaret etti.

Koca, "18 yaşın üzerinde en az 1 doz olan yüzde 80'lerde. Yüzde 62’lerde de 2 doz şeklinde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için." dedi.