Koronavirüs vakaları tırmanınca turşu satışları da hız kazandı

Son dönemde koronavirüs vakalarında yaşanan artış, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan turşu ve turşu suyuna yoğun talebe sebep oldu.

Son dönemlerde artışta olan koronavirüs vaka sayıları sonrası vatandaşlar yeniden önlemleri almaya başladı. Günlük hayatta zorunluluğun kalkmasına rağmen birçok vatandaş maske takarken, bazı vatandaşlar ise Covid-19 aşısı yaptırmak için hastaneye gidiyor. İnsanların bağışıklığına faydalı ürünlere de talepleri son dönemde arttı. O ürünlerden biri olan turşu ve turşu suyu satışlarında yaşanan artış göze çarpıyor.

Yüksek antioksidan içeren turşunun 25 yıldır satışını yapan Güray Atalay, koronavirüs vakalarındaki artışın işlerine yansıdığını söyledi. Atalay, "Koronavirüs vakalarının ilk çıktığı zamanlarda turşunun, turşu suyunun tüketilmesinin önemli olduğu ve bağışıklığı güçlendirildiğini birçok kez vatandaşlar öğrendi. Bu dönemlerde satışlarımızı sınırlandırmaya kadar gitmiştik. Örneğin bir kişi en fazla 3 litre turşu suyu alabiliyordu, satışlar o kadar yoğundu. Sonra vakaların azaldı işlerimiz nispeten düştü. Ama son dönemlerde vaka artışlarına bağlı olarak satışlarda yine bir yoğunluk var. Turşu suyu ve turşu ile Covid atlatan, yeni hasta olanlara tavsiye ediyor, yakınları da bizden satın alıyor. Dediğim gibi şu son zamanlar da bir artış var.”