Korona virüs bu köye hiç uğramadı: Tek bir vaka bile görülmedi

Türkiye’de korona virüs vakalarının başlamasının üzerinden neredeyse 14 ay geçmesine rağmen Amasya’nın Taşova ilçesindeki Gökpınar köyünde misafirliklerin durdurulması ve izolasyona verilen önem ile bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlanılmadı.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı 40 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde şimdiye kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı kent merkezine dahi inmiyor. Köyün tüm alışverişini köy Muhtarı Metin Şahin yapıyor.

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Korona virüs ülkemizde 2020 Mart ayında görülmeye başladı. Bizler o tarihten itibaren sıkı bir tedbir alarak, köyümüzü bu beladan korumaya çalışıyoruz. Biz köyümüze hali hazırda virüs, vaka yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, çok dikkat ettik. Dezenfektan dağıttık, kolonya dağıttık, maske dağıttık, hala da dağıtmaya devam ediyoruz. Biz köyümüzü bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Hali hazırda vakamız yok. Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 14 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz. Virüsün gezdiği yok. Olduğu yerde duruyor. İnsanlar gezdiriyor bunu. İnsanlar da biraz kendilerine dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. İnsanlara da şunu öneriyorum: Uzak durun, mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bu kadar basit” dedi.