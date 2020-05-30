Korona sonrası yeni salgınımız obezite olabilir

Koronavirüsle birlikte ekonomi, okul ve iş hayatımız tümüyle değişti. Toplum olarak koronayı hayatımızın merkezine koyduk. Ancak modern dünyanın salgını olan ve birçok ülkede koronadan daha fazla can kaybına sebep olan obezite, evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu günlerde hayatımız için gizli bir risk yaratıyor. Hayatımızın normale dönmesiyle birlikte göz ardı ettiğimiz risklerle yüzleşeceğimize değinen Elipse Zayıflama Programı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh, şu anda pandemiyle savaş veren hastanelerin yoğunluğunu ve bulaş riskini artırmamak için obezite ile mücadelede büyük cerrahi müdahaleler için uygun olmayan veya bunu istemeyen hastalarımızda daha az agresif yöntemlere yönelmemiz gerektiğini vurguluyor.

“Sağlıklı ve çok yönlü beslenme obezite ile mücadelenin vazgeçilmez bir adımı”

Sağlıklı ve çok yönlü beslenme ile günlük alınan enerji miktarının azaltılması obezite ile mücadelenin vazgeçilmez bir adımı olduğunu sözlerine ekleyen, Dr. Babek Tabandeh, mekanik ve hormonal tedavilerin, obezitenin tartışmasız en etkin ve sürdürülebilir tedavi yöntemi olduğunun altını çiziyor. Tabandeh, “Koronaya bağlı stres ve tedirginlik gibi ruhsal etkenler kortizol dahil birçok stres hormonunun seviyesini yükseltiyor. Buna bağlı olarak, şekerli, unlu, yağlı ve yüksek kalorili gıdalara karşı iştahımız da artıyor. Vücudumuz da aynı anda kendisini korumak amacıyla metabolizmamızı yavaşlatıyor. Yani aynı miktarda yiyip aynı düzeyde egzersiz yapmamıza rağmen strese girdiğimiz için kilomuz sürekli artıyor. Gıda ile doldurulmuş modern ve tüketici hayat tarzı sürdürülen bir evde uzun süreler yemek yiyerek vakit geçirmek günümüzde obezite ile sonuçlanıyor” diyor.

Hastaya psikolojik destek verilmeli

Dr. Tabandeh, “Modern ve bilimsel tedavilere rağmen psikolojik ve çevresel faktörlere bağlı obezite ile mücadelede bazen başarısızlıklar yaşanabiliyor. Obezitede tedavi yöntemi ne olursa olsun etkin bir başarının yakalanması için, hasta tedavinin amacını ve felsefesini kavramalı. Bunu sağlamak için de tedaviden önce ve sonra hastaya psikolojik destek verilmeli” şeklinde konuştu.

“Yutulabilir mide balonları obezite ile mücadelede çığır açabilir”

Kısa süreli anesteziler, hastaların daha hızlı beslenmeye başladığı, sonda ve dren taşımadan taburcu olabileceği cerrahi tedavilerin mevcut olduğuna değinen Dr. Tabandeh, Elipse Zayıflama Programı’nın koronayla mücadele eden hastanelerin yüklerini de azaltacağını sözlerine ekliyor. Dr. Tabandeh, şöyle devam ediyor, “Mide içi balon uygulamaları obezite’nin tedavisinde uzun yıllardır bilimsel olarak da pratikte de etkin ve yüksek başarı gösteren bir tedavi olarak yerini almıştır. Balonların güvenilirlikleri 20 yıldan uzun süren bilimsel araştırmalar ile ispatlanmıştır. Ancak salgın ile birlikte kapalı, kontrollü ve daha güvenli obezite tedavilerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu durumda anesteziye ve endoskopiye gerek duyulmadan uygulanan yutulabilir balonlar pratikte bu açılardan daha avantajlı bir hal alabilir. Önümüzdeki dönemde yutulabilir balonlar obezite ile mücadelede daha yaygınlaşacak gibi görünmekte. Etkinlikleri bakımından geleneksel mide balonları kadar etkin olan bu yeni jenerasyon balonlar, iyi yapılandırılmış bir destek ve eğitim programı ile kombine edildiğinde yüksek hasta uyumu, düşük komplikasyon oranları ile tatmin edici sonuçlar veriyor”