banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Babasının hayalini gerçekleştirmiş
Babasının hayalini gerçekleştirmiş
Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı
Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de!
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de!
Dava öncesinde avukatları Trump'ı terk etti
Dava öncesinde avukatları Trump'ı terk etti

KKTC’de son 24 saatte 38 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 38 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 325’e yükseldi.

Sağlık 31.01.2021, 22:09
2
KKTC’de son 24 saatte 38 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 38 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 325’e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29’u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. KKTC’de toplam vaka sayısı 2 bin 325’e yükseldiğini açıkladı. Pilli, “Toplam 2 bin 826 test yapıldı, 29’u yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi yoğun bakıma alındı” ifadelerini kullandı. Pilli, son 24 saatte 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Vakalardan, 1’inin hava yolu ile KKTC’ye geldiğini aktaran Pilli, 8 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını açıkladı.

Pilli, vakalardan 19’unun başkent Lefkoşa, 14’ünün Girne, 4’ünün Mağusa Bölgesi’nde tespit edildiğini ifade etti.

KKTC’de Covid-19 nedeni ile yoğun bakımda yatan hasta sayısı 14’e ulaştı.

Vatandaşlara ücretsiz PCR testi yapıldı

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de vatandaşlara ücretsiz PCR testi yapıldı. Lefkoşa Fuar Alanı’nda 617 ve Girne Turizm Limanında 410 kişiye PCR testi yapıldığı bildirildi.

Bakanı Pilli, Lefkoşa ve Girne’de yapılan PCR uygulamalarını yerinde inceleyerek, pozitif vakaların artış gösterdiği Girne Akçicek Hastanesi’ni ziyaret etti. Bakan Pilli, son günlerde Girne Akçicek Hastanesi başhekimi ve sağlık çalışanlarında bulaşın olması sebebiyle hastane hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hastanedeki son durumla ilgili bilgiler aldı. Bakan Pilli, Girne Bölgesi için eski belediye binasında yapılacak aşı uygulaması ile Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir rahatlama olacağını belirtti.

Öte yandan KKTC’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 28 Ocak’tan 3 Şubat’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 18 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 19 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 20 18
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 20 40
3. Sevilla 20 39
4. Barcelona 19 37
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 21 29
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16