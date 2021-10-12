Kız kardeşinin karaciğeriyle hayata tutundu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya karaciğer nakline yeniden başlandı. 4 yıldır karaciğer yetmezliği yaşayan hastaya kız kardeşinin karaciğerinin yarısı nakledildi.

Özel sektörde çalışan 24 yaşındaki Bilal Yağmurcan yaklaşık 4 yıl önce karaciğeri ile ilgili rahatsızlıklar yaşamaya başladı. 5 ay önce de karaciğer nakli olmasına ilişkin karar verildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nail Bölümüne başvuran Yağmurcan için kız kardeşi 21 yaşındaki Beyza Yağmurcan’ın karaciğerinin yarısının nakledilebileceği uygunluğu kararı çıktı. Daha önce kadavradan canlıya nakiller gerçekleştiren Organ Nakil Ekibi bu kez 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya nakil işlemini de başarıyla gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Murat Gündüz ile operasyona giren ve operasyon sürecinde katkıda bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Bölümünden Doç. Dr. Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü, Doç. Dr. İsmail Cem Eray, Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Kuran, Ortopedi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda el cerrahisi ve mikro cerrahi uzmanı Doç Dr. Melih Bağır, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özalevli, yine aynı bölümden Doktor Öğretim Görevlisi Demet Tuncay, Araştırma Görevlisi Burcu Bozoğlu, ile Yan Dal Asistanı Melih Abit operasyon sonrası taburcu aşamasına gelen kardeşler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Murat Gündüz, yaptığı açıklamada “Yıllar önce merhum Prof. Dr. Haluk Demiryürek hocamızla başlayan karaciğer nakli sürecimiz hocamızın izinden giden değerli hocalarımızla çok daha ileri noktaya taşınmıştır” ifadesini kulandı.

Kadavradan nakillerin yanı sıra yaklaşık 10 yıl sonra canlıdan canlıya karaciğer nakillerine de yeniden başlamış olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Gündüz, bu operasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Bölümünden Doç. Dr. Tolga Akçam ise canlıdan canlıya karaciğer nakillerine bir süre ara verdiklerini ancak yeniden başlama konusunda uzun süredir çalışmalar yaptıklarını belirterek, özellikle kadavradan nakiller konusunda da organ bağışının önemine vurgu yaptı. Başarılı bir operasyonla kız kardeşten ağabeyine karaciğerin yarısını naklettiklerini dile getiren Akçam, hastaların taburcu aşamasına geldiklerini de sözlerine ekledi.