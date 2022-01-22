Kışla azalan kan stoğuna 800 personelle destek

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın “Çok önemli kan stoklarımız azaldı” çağrısıyla başlatılan “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına Mersin’in Erdemli Belediyesi 800 personelle katılarak destek verdi.

Ülke genelinde son günlerde geçen çetin kış şartları kan stoklarının ciddi oranda azalmasına da neden oldu. Bunun üzerine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Çok önemli duyuru ulusal kan stoklarımız azaldı. Hastalarımızın kan ihtiyacı arttı. Ağır kış ve pandemi nedeni ile azalan kan stoklarını artırmak için vatandaşlarımızı kan bağışına çağırıyoruz” açıklamasında bulunarak İyi ki varsın kan dostum” kampanyasını başlattı. Çağrıyı duyan Mersin’in Erdemli Belediyesi de, kuruma kentteki Kızılay ekiplerini davet ederek 800 personelle destek verdi. Belediye binasının girişinde kurulan stantlarda kurum personelleri sırayla “1 kan 3 can” sloganıyla kan vererek azalan stokların çoğalmasına yardımcı oldu.

Kan bağışına her zaman duyarlı ve hazır olduklarını aktaran Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, "Bir ünite kan 3 can bilinciyle hareket ederek, özellikle kış aylarında Kızılay’ımıza kan bağışının az olduğu bilinciyle bugün 800 personelimizle, Kızılay’a kan seferberliğinde biz de varız dedik. Bugün 800 personelimizle kan bağışında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kan bağışına katılan belediye personelleri de,” Bugün Kızılay’a kan verdik, verdiğimiz kan belki binlerce hastamıza şifa olacak. O yüzden herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kan verdiğimiz için gerçekten mutluyuz. Kan vermek gerçekten güzel bir şey. Bütün insanlara Türk milletine tavsiye ediyorum. Onlarca hastayı kurtarabiliyoruz” dedi.