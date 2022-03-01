Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!

Fahrettin Koca'nın bu paylaşımı ve kullandığı ifadeler kısıtlamalar konusunda yeni düzenlemelerin olacağı şeklinde algılandı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI 1 HAFTA ERTELENMİŞTİ

23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bir hafta ertelenmişti.

Bakan Koca, “Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak. Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir’i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70’te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip, piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz. Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli.” ifadelerini kullanmıştı.