Kırşehir’de çadırda aşı seferberliği

Kırşehir’de Sağlık Bakanlığının öngörüsü dahilinde oluşturulan çadırda aşı seferberliği başlatıldı.

Şehirde halk; Cacabey Meydanında oluşturulan çadır içerisinde sağlık personeli kontrolünde aşı oluyor. Aşı olmanın koronavirüs etkisinin kırılmasında öncelik olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, salgınla mücadelede başarının anahtarının aşılama olduğunu söyledi. Bulut, "Bizlerin hızlı bir şekilde toplumu aşılamamız lazım. Toplumun yüzde 80’lik bölümü aşılandığı zaman salgının da hızı kesilmiş olacak. Aile Sağlığı Merkezleri ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde aşılama işlemlerini sürdürüyoruz. Fakat Kırşehir’de vatandaş meydanda da toplanıyor" dedi. Çadırla aşılamanın amacının hızlandırılmış aşılama programı olduğunu aktaran Bulut, "Amacımız, aynı anda çok fazla aşı yapabilmek. Kırşehirliler ise beklenin üzerinde aşı çadırına destek verdi. Gelen vatandaşı bekletmeden de aşısını yapıyoruz. Çadırın durma süresi ile ilgili herhangi bir gün ve planlama olmadı. Vatandaşın ilgisine göre de çadır büyütülebilir" diye konuştu.

Hastanede yapılan bütün işlemlerin teknik olarak çadırda da yapıldığını belirten sorumlu Doktor Sevil Maral ise hastanede oluşan yoğunluğu çadır uygulamasının bir noktada aldığını ifade etti. Bazı vatandaşlar çadırda aşı uygulamasını beğenirken bazıları da duyarlı davranılmış olsa hastanelerde de yoğunluk oluşmadan aşılamanın yapılabileceğini düşünüyor. Cemil Uysal isimli vatandaş; çadır uygulamasının kapalı alanlara göre daha sağlıklı olduğunu söyledi. Senem Kılıçaslan da aşısını olacağını ve herkese aşısını olmasını tavsiye etti.

Cacabey Meydanında kısa süreli yağışa rağmen aşılama çalışmaları hızlı şekilde sürdürülüyor.