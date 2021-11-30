Kırgızistan, ülkeye girişlerde PCR testini zorunlu hale getiriyor

Kırgızistan’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un yayılmasının engellenmesi amacıyla yarından itibaren ülkeye girişlerde negatif PCR testi sonucu ibraz edilmesi zorunlu hale getirilecek.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık itibarıyla Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun yayılmasının engellenmesine yönelik eylemlerin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, yabancıların ve ülke vatandaşlarının Kırgızistan’a giriş yapmaları için aşılanma durumlarına bakılmaksızın negatif PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığının Omicron mutasyonu tespit edilen ülkelerdeki epidemiyolojik durumu takip edeceği ve bu ülkelerin listesini Devlet Sınır Muhafız Hizmetine ileteceği kaydedilen açıklamada, Covid-19’un yeni mutasyona rastlanan kişilerin Kırgızistan’a girişlerinin yasaklanacağı ifade edildi.

Açıklamada, bakanlıklara ve diğer devlet kurumlarına Omicron mutasyonuyla ilgili epidemiyolojik durumun kötüleşmesi durumuna hazır olma talimatı verildiği kaydedildi.