Kılçıklarıyla birlikte tüketilen hamsi ve istavrit şifa deposu

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kılçıklarının hamsi ve istavritten daha faydalı olduğunu belirterek hamsi ve istavritin kılçıklarıyla birlikte tüketilmesi tavsiyesinde bulund.

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, sezonunun açılmasıyla bitlikte balık tüketiminin arttığına dikkat çekti. Öztürk, iyi bir omg-3 kaynağı olduğu için haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk balık tüketiminin kalp ve hafıza sağlığı açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunun altını çizdi.

Kılçıkları daha faydalı

Öztürk, hamsi ve istavrit kılçığında yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunduğu için özellikle bu balıkların kılçıklarıyla tüketilmesini önerdi.

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kılıçta bulunan kalsiyum ve fosforun kemik sağlığı ve gelişimi için önem taşıdığını belirterek, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balık sezonunu açmış bulunmaktayız. Balık içerdiği vitamin, mineral ve omg-3 bakımından zenginliğinden dolayı haftada en az 2 kez tüketimini öneriyoruz. Deniz ürünlerinden her sofrada bulunan hamsi ve küçük balık türleri kılıçlarıyla tüketebiliyorsanız bu şekilde tüketmenizi öneriyorum. Balık kılçığında bulunan yüksek miktarda kalsiyum, fosfor kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi bulunan bireyler hamsiyi kılçığıyla tüketmelidir. İyi bir omg-3 kaynağı olduğu için kalp ve hafıza sağlığında olumlu etkilidir” dedi.

Vitamini kılçığında

Öztürk, hamsi ve istavrit gibi balıkların vitaminin kılçığında olduğunu ifade edip, “Bağışıklığı güçlendirmeye hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Diş sağlığımız için ve göz sağlığımızı korumaya etkisi vardır. Hamsi için vitamini kılçığındadır desek hiç abartmış olmayız. Güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğumuz günlerde hamsi hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Soğuk algınlığına grip gibi hastalıklardan korumaya faydalıdır” şeklinde konuştu.