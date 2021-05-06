KFMİB: “Fındık popüler tıp camiasında görmezden geliniyor”

Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, pandemi sürecinde basın yayın organlarında bağışıklığı güçlendirici haberlerde ithal ürün olan badem ve cevizin öne çıkarılması, yerli ürün fındığın geri plana itilmesine tepki gösterdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, bağışıklık sisteminin güçlü olmasının Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir kazanım sağladığını hatırlatarak, “Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz pandemi döneminde insanlar bağışıklık sistemini güçlendirici gıda, vitamin gibi maddelerin tüketimini artırmakta ve bu şekilde virüsten korunmaya çalışmaktadırlar” dedi.

Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada fındığın bu açıdan çok önemli bir gıda maddesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ancak, son zamanlarda bu konuda uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ve basın kuruluşlarınca yapılan haberlerde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tavsiye edilen gıdalardan bahsedilirken, kuruyemişlerden sadece ithal ürünler olan badem ve cevize yer verilmektedir. İçerdiği vitaminler ve bağışıklık artırıcı özellikler açısından bu ürünlerden hiçbir eksiği olmayan, hatta fazlası bulunan yerli ve milli ürünümüz fındık, maalesef popüler tıp camiası tarafından görmezden gelinmektedir.”

Fındıkta zaten arz fazlası sorununun bulunduğu ve tüketiminin artırılmasına şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir sürecin yaşandığını da vurgulayan KFMİB Başkanı Sevinç; “Hemen hemen tamamı ithal olan ve fındığımızın hem Türkiye’de hem de dış ülkelerde rakibi durumunda bulunan ürünlerin öne çıkarılması ve bu haliyle sık sık basında yer alması son derece üzücüdür. Dolayısıyla ilgililerin ve haber editörlerinin bu tür haberlere yer verirken çok dikkatli olmaları, yerli ve milli ürünümüz olan fındık aleyhine sonuçlar oluşturacak bu tutumdan vazgeçmeleri ve Türk fındığını ön plana çıkarmaları arzu edilen ve beklenen bir durumdur” dedi.