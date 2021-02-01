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Kepçe ağzında kurtarma operasyonu

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kapanan yolları ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken, yolu kardan dolayı kapalı olan Bölücek köyü Ballı mahallesinde üzerine kaynar çay dökülen 7 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Kepçe ağzında sağlıkçılar ve gazeteciler 5 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaşarak çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık 01.02.2021, 10:09
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Kepçe ağzında kurtarma operasyonu

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kapanan yolları ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken, yolu kardan dolayı kapalı olan Bölücek köyü Ballı mahallesinde üzerine kaynar çay dökülen 7 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Kepçe ağzında sağlıkçılar ve gazeteciler 5 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaşarak çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyü Ballı mahallesinde 7 yaşındaki Yusuf Akdoğan için özel idare ekipleri ve sağlıkçılar seferber oldu. Kar nedeniyle kapanan yolu açarak 5 saat sonra köye ulaşan ekipler hastayı kepçe ağzında ambulansa yetiştirdi. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyde çay içmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk üzerine kaynar çay dökülünce 112’e çağrı düştü. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri hastayı kurtarmak için kapalı olan köy yolunu ulaşıma açarak hastaya ulaşmaya çalıştı. Yolu yarılayan ekipler kar fazla olunca hastaya ulaşmak için ekipleri kepçe ağzında köye ulaştırarak hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta battaniyeye sarılarak yine kepçe ağzında ambulansa kadar getirildi. Greyder operatörü Fahri Erdal yoğun bir mesai içinde olduklarını söyledi. Erdal, "Günlerdir karla mücadelemiz sürüyor. Bize gelen bilgi üzerine köyde vücudu yanmış olan bir çocuk için yol açılması talimatı geldi. Bizlerde buraya gelip yolu açmaya çalışıyoruz. Kar çok gelmiş İnşallah hastamızı en kısa sürede hastaneye yetiştireceğiz" dedi.

Kepçe operatörü Şehmus Cin ise kar nedeniyle kapanan yolu güçlükle açtıklarını belirtti. Cin, "Yolumuzu yarıladık ancak hastamıza daha kısa zamanda ulaşmak için sağlıkçıları kepçe ağzında götürmek zorundayız. Bu yüzden zamanla yarışıyoruz" diye konuştu.

Çocuğun babası Mehdi Akdoğan ise ekiplere teşekkür etti. Akdoğan, "Bu gün çocuğum çay içmek isterken üzerine çay döktü. Bizde kaymakamlığı aradık. Ekipler geldi kaymakam beye çok teşekkür ederim. Çocuğuma müdahale yapıldı. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Burada ambulansa aktarılan hasta Beytüşşebap Devlet Hastahanesine kaldırıldı, hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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