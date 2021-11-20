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Kemik ve yumuşak doku kanserlerinde erken teşhis çok önemli

Medicana Bursa Hastanesi’nin dün akşam düzenlediği etkinliğe Bursa’daki yumuşak doku ve kemik tümörü alanında uzman hekimler katıldı. Sheraton Bursa Hotel’de gerçekleşen Prof. Dr. Türkkan Evrensel’in moderatörlüğünü yaptığı programa çok sayıda doktor katıldı. Konseyde alanında uzman olan isimler bir araya gelip bilgi alışverişinde bulundular.

Sağlık 20.11.2021, 12:10
Kemik ve yumuşak doku kanserlerinde erken teşhis çok önemli

Medicana Bursa Hastanesi’nin dün akşam düzenlediği etkinliğe Bursa’daki yumuşak doku ve kemik tümörü alanında uzman hekimler katıldı. Sheraton Bursa Hotel’de gerçekleşen Prof. Dr. Türkkan Evrensel’in moderatörlüğünü yaptığı programa çok sayıda doktor katıldı. Konseyde alanında uzman olan isimler bir araya gelip bilgi alışverişinde bulundular.

Bursa’da bu işe gönül vermiş sadece bu işle ilgilenen her kurumdan duayen isimlerin bir araya olduğu ortak bir konsey gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Türkkan Evrensel, “Bu vesileyle nadir görülen bir kanser türü olan yumuşak doku ve kemik tümörleri hakkında bilgi paylaşımı ve güncel bilginin aktarımı şeklinde bir güncelleme toplantısı olacak. Bu sayede hastaya olan hizmetlerin daha iyi bir noktaya gelmesini hedefliyoruz. Kanser genel bir konsept biz bugün nadir bir kanser türünü, tüm kanserlerin yüzde 1’ini içeren bir kanser türünü konuşacağız. Bu kanserde erken belirtiyi söylemek çok mümkün değil ama vatandaşlarımızın vücudunun herhangi bir yerinde normal olmayan, giderek büyüyen bir şişlik var ise mutlaka hekime başvurmalarını gerekir. Bu vesile ile genel kanser konusuna da bir şey söylemek istiyorum. Kanser ve mücadele bireysel ve toplumsal bir konu o yüzden birey olarak hepimizin görevleri var. Sağlıklı beslenme ve egzersizi günlük hayatımıza sokarak çok büyük bir adım atmış olacağız. Kadın ve erkek bireylerde kendisini ilgilendiren kanser türlerini öğrenip erken tarama yöntemlerini zamanında uygularsa kanserden ciddi oranda korunmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Bursa şehrinin bu tümörler ile ilgili tıp alanında tecrübeli ve iyi hizmet veren bilgiye sahip donanımlı bir şehir olduğunu söyleyen Medicana Bursa Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç.Dr Burçin Keçeci, “Bizler burada Medicana Grup olarak hastaları tartışmak, konsey oluşturmak ve onlara en iyi hizmeti bütün meslektaşlarımla Devlet hastanesi, özel sektör ve üniversite birlikte sonuçlara vararak sunabilmek için bir araya geldik. Bursa’da tabi ki yıllardır konseyler var ama bu kadar geniş kapsamlısı ilk defa oluyor. Çok değerli hocalarımız var onlarla birlikte bu olguları tartışacağız. Hastalar adına karar verirken hepimizin görüşünün olması başarıya giden en önemli şeydir” şeklinde konuştu.

Kemik ve yumuşak doku kanserlerinin çocukluk çağında da görüldüğünü belirten Çocuk ve Onkoloji doktoru Prof. Dr. Metin Demirkaya, “Bu tür çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 7-10 kadarını oluşturuyor. Her yaş grubunda olduğu gibi çocuklarda da kanser nadir görülen bir hastalık, erken tanı ve tedavi ile iyi sonuçlar alınabilir” diye konuştu.

Bu etkinliğin bir program değil bilimsel bir toplantı olduğuna dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim üyesi Remzi Karşı, "Çok seyrek görülen yumuşak doku ve kemik tümörlerinin yönetilmesiyle ve tedavisiyle ilgili, üniversite hocalarımız ve bizim kendi hocalarımızla gerçekleştirdiğimiz bilimsel bir toplantı. Bu tümörlerin tanısının konulması ve bu tümörlerin ameliyatının yapılması ve tedavisinin sürdürülmesi ile ilgili multidisipliner yaklaşımlar gerekiyor. Medicana Bursa Hastanesi’nin böyle bir gücü var. Dolayısıyla bu gücünü diğer hekimlerle paylaşıp multidisipliner yaklaşım içerisinde yumuşak doku ve kemik tümörlerinde bir merkez olmak ve şifa dağıtmak bu konudaki temel amacımız” dedi.

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