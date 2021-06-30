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Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

Korona virüsle mücadele kapsamında ’aşı için kolları sıvıyoruz’ sloganı ile devam eden aşı seferberliğinde Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı.

Sağlık 30.06.2021, 10:12
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

Korona virüsle mücadele kapsamında ’aşı için kolları sıvıyoruz’ sloganı ile devam eden aşı seferberliğinde Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı.

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de farklı noktalarda kurulan aşılama merkezlerinde, vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor. 4 ilde şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılanırken, çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Kayseri’de şu ana kadar 569 bin 34 kişi 1. doz, 254 bin 397 kişi 2. doz olmak üzere 823 bin 431, Niğde’de 130 bin 71 kişi 1. doz, 60 bin 482 kişi 2. doz olmak üzere 190 bin 553, Nevşehir’de 128 bin 207 kişi 1. doz, 60 bin 201 kişi 2. doz olmak üzere 188 bin 408 ve Kırşehir’de 112 bin 522 kişi 1. doz, 55 bin 324 kişi 2. doz olmak üzere 167 bin 846 kişi aşılandı.
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