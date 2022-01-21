banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
TBMM çalışmalarına ara verdi
TBMM çalışmalarına ara verdi

Karda yürürken düşme tehlikesine dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Işık, etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanmaya dikkat çekerek, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere herkesin düşme riskinin arttığını belirterek, buzlu yolda yürürken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sağlık 21.01.2022, 10:13
Karda yürürken düşme tehlikesine dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Işık, etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanmaya dikkat çekerek, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere herkesin düşme riskinin arttığını belirterek, buzlu yolda yürürken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanmaya dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Işık, dışarıda yürürken çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kar ve buzlanma sonucu meydana gelen düşme ile birlikte kemik kırılması ya da kas zedelenme oranlarının arttığını dile getiren Dr. Işık, bu süreci sağlıklı atlatabilmek için alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Dr. Işık, “Kar yağarken ve sonrasında don olayı ile birlikte yolda yürümek zorlaşıyor. Özellikle karın buzlanmasıyla birlikte yerler kaygan hale geliyor. Bu gibi kaygan yüzeylerde yürürken ise oldukça dikkatli olmak gerekiyor, aksi takdirde denge kaybediliyor ve düşmenin etkisiyle kafa, kalça ve bileklerde kalıcı sakatlıklar meydana gelebiliyor. Bu nedenle karlı havalarda dışarı çıkmadan önce önlem almak gerekiyor. Karlı havalarda öncelikle ayakkabı seçimi çok önemli. Kullanılan ayakkabıların düz ve kaymayı önleyici dişler bulunan lastik ya da kauçuk tabanlı olması gerek. Çok kalın, kaba kıyafetler giymek bizim hareketimizi kısıtlayabileceği için bu şekilde giyinmemeye dikkat etmeliyiz. Vücut dengemizi ağırlığımızı hafif öne vererek ve dizlerimizi hafif kırarak merkezde toplamalı, ellerimizi ceplerimize sokmadan, küçük adımlarla ve ani hareketlerden kaçınarak yürümeye dikkat etmeliyiz. Bu bizim kaydığımızda dengemizi daha kolay sağlamamızı ve eğer düşersek daha az etkilenmemizi sağlayacaktır” dedi.

Buzlu zeminde önlemlere rağmen düşme halinde kişinin hemen ayağa kalkmaması gerektiğini belirten Dr. Mustafa Işık, “Düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya çalışılmamalıdır. Bir süre yerden kalkmadan, kol ve bacak gibi uzuvlar hareket ettirilerek kontrol edilmelidir. Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir. Kalça ya da bacaklarda bir sakatlanma söz konusu ise hiç hareket etmeden sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Travmaya maruz kalan kemikte ya da eklemde ciddi ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu, şişlik, şekil bozukluğu ve renk değişikliği gibi belirtiler kırk habercisi olabilir. Kırık olan bacağı hareket ettirmek veya üzerine basmak tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

“Düşmeyi hafife almayın”

Düşmeyi hafife almamak gerektiğini vurgulayan Dr. Mustafa Işık, özellikle ileri yaştaki kişilerin karlı ve buzlu havalarda mümkünse dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu. Dr. Işık, “İleri yaşlarda denge kurmak zorlaşıyor ve düşmek kolaylaşıyor. Ayrıca düşmeler sonucunda kemik erimesi nedeniyle kırık oluşma ihtimali de daha fazla oluyor. Bu nedenle ileri yaştaki kişilerin gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaları olumsuzluk yaşanmaması açısından daha iyi olur. Karlı ve buzlu zeminde yaşanan kazalarda en sık yaralanma, kollar açık şekilde ellerin üzerine düşme veya sırtüstü düşmelerdir. Bu ortopedik travmalar; el bileği kırıkları, dirsek kırıkları, omuz çıkığı, ayak bileği kırıkları, kalça ve omurga kırıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Kayma ve düşme kazalarında en çok korkulan ve ciddi sonuçlara yol açan durum ise kafa travmasıdır. Baş ve boyun darbeleri de omurga yaralanması veya kafa içi kanama sonucu hayati risk yaratabilecek yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle düşme sırasında başına ciddi travma alan ve beyin sarsıntısı geçiren kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerekir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11