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Karabük’te bir apartman daha karantinaya alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Sağlık 14.04.2021, 10:50
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Karabük’te bir apartman daha karantinaya alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Yeni Mahalle Şehit Ateşe Ertuğrul Mor Caddesi üzerindeki 4 katlı 8 daireli bir apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19’un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 13 Nisan günü saat 21.00’de başlayan karantina, 23 Mart günü saat 21.00’de sona erecek.
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