Kar yolları kapadı, sağlık görevlisi hastayı sırtında taşıdı

Tokat’ın Zile ilçesinde sağlık görevlisi, karda yürümekte güçlük çeken diyaliz hastasını ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden diyaliz hastası Abdullah Temur (68) kendi imkanları ile hastaneye gidemeyince sağlık ekipleri devreye girdi. 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, bir bacağı protez olan ve kar nedeniyle yürümekte güçlük çeken hastayı ambulansa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık görevlisi, yaşlı adamı sırtında ambulansa kadar taşıdı. Yaşlı adam ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Sağlık ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerdeki hastalara ulaşmaya çalışırken de zor anlar yaşadı. Kara saplanan 112 ambulansı, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Birçok noktada benzer manzaralar yaşandı.