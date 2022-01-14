Kar ve tipi onlara engel olmadı, aşı ekipleri dondurucu soğukta görevde

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Samsun’un Ladik ilçesinde mobil aşı ekipleri kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen kırsalda aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kardan dolayı araçların çıkamadığı evlere dakikalarca yürüyen ekipler misafir oldukları evlerdeki yaşlı vatandaşların dualarını alıyor.

Samsun’un bazı ilçelerinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ladik ilçesi Küpecik ve Soğanlı Mahallerinde aşı uygulaması yaptı. Dondurucu soğuklarda araçların çıkmadığı bazı evlere ellerinde malzemelerle yürüyen ekipler aşıladıkları yaşlı vatandaşların duasını aldı. Sağlıkçıların bu zorlu yolculuğu ise drone ile görüntülendi.

“Hepsi evladım benim”

Ladik Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli ekipler ilk olarak Hoşnaz (80) ve Necati İldeş (80) çiftinin evine giderek burada kovid aşısı uyguladı. Aşı ekiplerinin evlerine kadar gelmesinden çok mutlu olduklarını belirten Hoşnaz İldeş, “Karda kışta evimize kadar gelip bize aşı yaptılar. Ellerine sağlık. Gözlerinden öpüyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

“Aşı olmayan ölüm döşeğinde yatıyor”

Akabinde Yeter(72) ve Hamza İnan(74) çiftinin evine giden ekipler burada da yaşlı vatandaşların duasını aldı. Yeter İnan, “Ayağımıza kadar geldiler. Aşılarımızı yaptılar. Çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Aşı olmayan kişiler hepsi aşılarını olsun. Aşı olmayanlar ölüm döşeğinde yatıyor. Ne gerek var. Devletimiz veriyor. Herkes aşısını olsun” diye konuştu.

“Vatandaşlara hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz”

2 senedir korona ile yoğun bir şekilde mücadele verdiklerini belirten Hemşire Sümeyye Erdoğan, “Filyasyon çalışmalarında da görev aldık. Tabii, zor şartlarda aşı yapmak için uğraşıyoruz. Karlı bir havada buraya geldik. Vatandaşımıza aşı hizmeti sunuyoruz. Herkese aşılarını olmaya davet ediyoruz. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak 2 yıldır mücadele içindeyiz. Vatandaşlara hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz. Amacımız bir an önce bu hastalığı oradan kaldırmaktır. Lütfen bize bu konuda yardımcı olsunlar. Herkes aşılarını olsun” şeklinde konuştu.

“Aşı ekiplerini olabildiğince göreve çıkarmaya çalışıyoruz”

Hava şartlarının kimi zaman kendilerini zorladığını ifade eden Ladik Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Semih Doğulu, “Aşılama çalışmalarımız aşı noktalarımızda devam ediyor. Aşı noktalarımıza gelemeyecek vatandaşlarımız için mobil aşı ekipleri görevlendiriyoruz. Bu ekiplerimiz şu ana kadar tüm köyleri gezdi. Yeni açılan 3. ve 4. Hatırlatma dozları içinde köy köy geziyor. Gelemeyen kişilerin evlerinde aşılamalarını tamamlıyoruz. Bu şekilde aşı oranlarımızı yükseltmek için aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hava şartları bazen bizi zorluyor. Aşı ekiplerini olabildiğince göreve çıkarmaya çalışıyoruz. Eksi aşı kalması istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Samsun’da korona virüs aşı uygulaması, elverişsiz hava şartlarına rağmen aksamadan devam ediyor.