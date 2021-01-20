banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi
Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi

Kanser hastaları korona aşısı olabilir mi uzmanı yanıtladı

Kanser hastalarında Covid-19 riskinin daha yüksek olduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, ancak genel durumu ve bağışıklık sistemi iyi olan hastalara aşı yaptırabileceğini söyledi.

Sağlık 20.01.2021, 10:34
2
Kanser hastaları korona aşısı olabilir mi uzmanı yanıtladı

Kanser hastalarında Covid-19 riskinin daha yüksek olduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, ancak genel durumu ve bağışıklık sistemi iyi olan hastalara aşı yaptırabileceğini söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, 5 yıl içinde kanser teşhisi almış ve tedavisi tamamlanmış hastalarda korona virüs riski gurubunda olduğuna dikkat çekti. Avcı, “Çünkü bu hastaların bağışıklık sistemi düşüktür. Kanser, genellikle daha yaşlılarda görülür. Bu ileri yaş kanserlilerde hipertansiyon, diyabetes mellitus, kalp ve böbrek yetmezliği gibi pek çok farklı hastalığın bulunması ise bulaşma ve ölüm riskini daha da artırmaktadır. Ayrıca kemoterapi ve yaygın radyoterapi alan hastalarda, son 3 ay içinde kemoterapisi tamamlanmış hastalarda, son 6 ay içinde kemik iliği ve kök hücre transplantasyonu yapılanlarda veya immun sistemi baskılayıcı ilaç kullananlarda, kan ve lenfatik sistem kanserlerinde risk daha da yüksektir” dedi.

Genel durumu ve bağışıklık sistemi iyi olan hastalara aşı yaptırabileceğini belirten Avcı, “Sadece genel durumu kötü ve artık düşkün yani bağışıklık sistemi çok baskılanmış kanser hastalarına aşının yapılması önerilmiyor. Aktif kanser kemoterapiyi alan hastalarda BCG, suçiçeği, kızamık zona gibi canlı veya zayıflatılmış aşıların yapılması önerilmez. Ancak canlı olmayan aşılamalar doktor kontrolünde uygulanabilir. Grip, zatürre, difteri aşıları inaktive ( canlı olmayan) aşılardır. Ancak aşı yapıldığında yeterli bağışıklık oluşturabilmesi için kemoterapiden 2 hafta önce veya 3 ay sonra yapılması daha uygundur. Hasta kemoterapi alırken aşılama yapılmak zorunda kalınır ise, aşının oluşturması beklenen yarar daha düşük olacaktır. Covid-19 enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla bu salgın döneminde aşılama önemlidir. Canlı virüs aşısı olmayan, sağlık bakanlığımızın da onayladığı korona virüs aşılarından birisinin yapılması önerilmektedir. Yapılan aşı çalışmalarına kanser hastaları dahil edilmemiştir. Bu nedenle kanser hastaları üzerindeki etkinlik ve yan etki için kesin bilgi yoktur” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
banner435