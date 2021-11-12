Kanada, Spikevax Covid-19 aşısının destekleyici doz olarak kullanımını onayladı

Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı federal kurum olan Health Canada, Moderna’nın korona virüs (Covid-19) karşı geliştirdiği "Spikevax" adlı aşının 18 yaş ve üzeri vatandaşlara destekleyici doz olarak kullanımına onay verdi.

Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı federal kurum olan Health Canada tarafından yapılan açıklamada, kurum tarafından daha önce onaylanan korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılardan 2 doz uygulanan 18 yaş ve üzeri vatandaşlara, ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen "Spikevax" adlı aşının destekleyici doz olarak kullanımına onay verildiği kaydedildi. Diğer aşılara göre yarım dozluk Spikevax aşısının, ikinci aşının uygulanmasından en az 6 ay geçtikten sonra kullanılabileceğini belirten Health Canada, "Destekleyici doz, insanların zaman içinde Covİd-19’a karşı korumalarını sürdürmelerine yardımcı olmak için tasarlandı" ifadelerini kulandı.

Öte yandan, bu hafta başında Health Canada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 18 yaş ve üzerindekiler için destekleyici doz olarak kullanımına onay vermişti. Geçtiğimiz Ekim ayının sonunda Kanada Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi (NACI) tarafından, pek çok ülkede ise 3. doz olarak kullanılan destekleyici aşılar, 70 yaş ve üstü kişiler de dahil olmak üzere diğer yüksek riskli gruplar için önerildi.