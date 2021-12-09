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Kan şekeri kontrolü ile kanser riski yüzde 60 azalıyor

Götenberg Üniversitesi’nde yapılan ve Diabetes Care dergisinde geçen ay yayınlanan bir çalışmaya göre kan şekeri kontrol altında tutulan diyabet ve obeziteli bireylerde kanser riskinin yüzde 60 azaldığını belirten Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Yaklaşık 700 kişide yapılan bu çalışmada kan şekeri kontrol altında olanlarda yüzde 17 kanser gelişirken, diğer grupta bu oran yüzde 24. Bu hastalar ise ortalama 21 yıl takip edilmiş” dedi.

Sağlık 09.12.2021, 09:14
Kan şekeri kontrolü ile kanser riski yüzde 60 azalıyor

Götenberg Üniversitesi’nde yapılan ve Diabetes Care dergisinde geçen ay yayınlanan bir çalışmaya göre kan şekeri kontrol altında tutulan diyabet ve obeziteli bireylerde kanser riskinin yüzde 60 azaldığını belirten Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Yaklaşık 700 kişide yapılan bu çalışmada kan şekeri kontrol altında olanlarda yüzde 17 kanser gelişirken, diğer grupta bu oran yüzde 24. Bu hastalar ise ortalama 21 yıl takip edilmiş” dedi.

Kan şekerinin kontrolsüz olmasının diyabet ve obezite hastalarında böbrek, kalp-damar hastalıkları ve sinir sistemi üzerine olumsuz etkisinin yıllardır bilindiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Bu yeni çalışma bize bu hasta grubunda kan şekeri kontrolünün kanser açısından da ne kadar önemli bir risk faktörü olduğunu göstermiş oldu. Halen devam etmekte olan Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek hareketsizlik, gerekse bozulan beslenme alışkanlıklarına bağlı obezite sıklığı arttı. Diyabet hastalarında da kan şekeri regülasyonlarında bozulmalar görüyoruz” dedi.

Hem obezitenin hem de şeker hastalığının kanser açısından risk oluşturduğunu bildiren Coşkun, başlıca meme, yumurtalık, pankreas, böbrek, bağırsak kanseri dahil birçok kanser gelişiminde obezitenin önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek, “Yine diyabetli bireylerde normal topluluğa göre yüzde 20-30 oranında kanser gelişme riski daha fazla. Pankreas, safra yolları, rahim, kolon ve böbrek gibi birçok kanser riski diyabetli hastalarda daha sık. Yüksek şeker ve insülin düzeyleri, yağ dokusundan salınan IGF-1, IL-1, IL-6, TNF alfa gibi bazı hormon ve sitokinler bu artmış kanser riski ile ilişkili olarak düşünülmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Coşkun, diyabet hastalarının kanser açısından risk durumunu azaltmak için kan şekerinin sürekli kontrol altında tutulması ve obezitenin önlenmesi gerekliliğinin bu çalışma ile ortaya koyulduğunu bildirdi.

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