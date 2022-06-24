Uzm. Dr. İrfan Berber, "Kalp damar hastalıkları erkeklerde daha erken yaşta ortaya çıkıyor. Erkek hastalarda kalp hastalıkları otuzlu yaşlar itibari ile başlayabilmektedir. Prostat kanseri de erkekler açısından özellikle önemli bir hastalıktır. Bu hastalık sık görülmekle beraber erken tanı şansı vardır ve hayat kurtarıcıdır" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İrfan Berber, hastalıkların toplumda görülme sıklığı ve ciddiyetinin pek çok faktöre göre değişkenlik gösterdiğini belirtti. Uzm. Dr. İrfan Berber, "Yaş, cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik düzey bu faktörlerin en dikkate değer olanlarıdır. Toplumda kadın ve erkeklerin ömür beklentisi farklılık gösterir. Ülkemizde beklenilen ortalama ömür erkeklerde 75,9 yıl iken kadınlarda 81,3 yıldır. Doğanın kadına yüklediği gebelik, doğum, laktasyon, menopoz gibi fiziksel ve ruhsal zorlu süreçlere rağmen daha uzun ömürlü olabilmelerini birazda bu dönemlerde yapılan sağlık taramalarına bağlı olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Erkek hastaların sıklıkla yakınmalar başlayınca hatta ilerleyince hekime başvurmayı tercih ettiklerine dikkat çeken Uzm. Dr. Berber, "Oysa kalp damar hastalıkları, kanserlerin bir kısmı, metabolik hastalıkların birçoğu erkeklerde daha sık görülebilmektedir. Kaldı ki kalp damar hastalıkları ve kanserler sırasıyla tüm dünyada ölümlerin en sık sebepleridir" dedi.

"Aile öyküsü önemli rol oynar"

Kalp damar hastalıklarının erkeklerde daha erken yaşta ortaya çıktığını ve daha ağır seyrettiğini söyleyen Uzm. Dr. Berber, "Erkek hastalarda kalp hastalıkları otuzlu yaşlar itibari ile başlayabilmektedir. Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam hastalığın oluşma riskini artırmaktadır. Son yıllarda yağ, karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme ve hareketsizlik gibi hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkek hastaların 20 yaş sonrası kan yağları ve ek risk faktörleri açısından tarama yaptırmaları gerekiyor" dedi.

Kanserlerin ikinci önemli ölüm nedeni olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Berber, "Erkek hastalarda en sık görülen kanserler sırası ile akciğer, prostat, mesane, kalın bağırsak ve mide kanserleridir. Akciğer kanserleri farklı çeşitlerde olmakla birlikte, kalın bağırsak kanserleri erkeklerde kadın hastalara göre yüzde 25 oranında sık görülmektedir. Genetik yatkınlık (ailede kolon kanseri varlığı) kötü beslenme önemli sebeplerdir" ifadelerini kullandı.

"Sağlık taramalarınızı ihmal etmeyin"

Uzm. Dr. Berber, "Prostat kanseri erkekler açısından özellikle önemlidir. Hastalık sık görülmekle beraber erken tanı şansı vardır ve hayat kurtarıcıdır. Hastalığın hiçbir belirtisi olmayacağı gibi sık idrara gitme, idrarın tam boşaltılamaması, kanlı idrar yapma gibi problemlerine, cinsel problemlere, kalça-bel ağrısı gibi kemik problemlerine neden olabilmektedir. İdrar yapma problemleri aynı zamanda iyi huylu prostat büyümeleri ve prostat bezi iltihaplarından da kaynaklanabilmektedir. Bu tür problemlerin ayırıcı tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Uzm. Dr. Berber, sözlerini şöyle tamamladı: "Gut, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması gibi birbiri ile yakın ilişki içindeki hastalıklar da erkeklerde daha sık görülmektedir. Dengesiz, kötü beslenme, hareketsizlik gibi sebepler bu hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Metabolik hastalıklar ve sonrasında gelişen damar problemleri erkeklerde cinsel fonksiyonun belirleyicisidir".