banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın

İzmir’de vaka sayısı 200’ün altına indi

İzmir’de düzenlenen fidan etkinliğinde İzmir’deki korona virüs vaka sayıları hakkında da bilgi veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Tam kapanma sırasında hedef, 200’dü. Şu anda 200’ün altına indik” dedi.

Sağlık 08.06.2021, 11:54
İzmir’de vaka sayısı 200’ün altına indi

İzmir’de düzenlenen fidan etkinliğinde İzmir’deki korona virüs vaka sayıları hakkında da bilgi veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Tam kapanma sırasında hedef, 200’dü. Şu anda 200’ün altına indik” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde düzenlenen fidan dağıtımı etkinliğinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Vali Köşger, İzmir’deki korona virüs vaka sayılarına ilişkin, “Çok iyi noktalara doğru gidiyoruz. Tam kapanma sırasında hedef, 200’dü. Şu anda 200’ün altına indik. Günlük vefat sayısı değişiyor, farklı bir grafik izliyor ama günde 2 vefata kadar düştüğü de oluyor. Her zaman söylediğim gibi yoğun bakımlarla ilgili İzmir’de bir sıkıntı yok” açıklamasında bulundu.
Yorumlar (0)
banner422
24°
açık