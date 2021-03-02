İtalya’da son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 955 bin 434’e ulaştı.

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 bin 983 korona virüs testi yapıldığı ve 17 bin 83 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 955 bin 434’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 343 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 98 bin 288’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 10 bin 57 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 430 bin 996’ya yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 38 kişi artarak 2 bin 327 oldu.