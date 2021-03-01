İtalya’da son 24 saatte 13 bin 144 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 144 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 938 bin 371’e ulaştı.

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 170 bin 633 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 144 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 938 bin 371’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 246 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 97 bin 945’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 10 bin 894 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 424 bin 333’e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 58 kişi artarak 2 bin 289 oldu.