İstanbul'da korkutan vaka artışı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin'' ifadelerini kullandı.