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İstanbul Adliyesi’nde kan bağış noktası kuruldu, Başsavcı kan verdi

İstanbul Adalet Sarayı’nda İstanbul’da kan stoğunun azalması ve Kızılay haftası dolayısıyla kan bağış noktası kuruldu. Kan bağış noktasının açılışında kan veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Bizim adliyemiz büyük bir adliye. Yaklaşık 6 bin çalışanı olan, günlük 20-25 bin çıkışı olan bir adliye. Bizlerin de katkı verebileceğini tahmin ettiğimiz için bu kampanyaların tekrar başlamasına onay verdik” dedi.

Sağlık 25.10.2021, 13:19
İstanbul Adliyesi’nde kan bağış noktası kuruldu, Başsavcı kan verdi

İstanbul Adalet Sarayı’nda İstanbul’da kan stoğunun azalması ve Kızılay haftası dolayısıyla kan bağış noktası kuruldu. Kan bağış noktasının açılışında kan veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Bizim adliyemiz büyük bir adliye. Yaklaşık 6 bin çalışanı olan, günlük 20-25 bin çıkışı olan bir adliye. Bizlerin de katkı verebileceğini tahmin ettiğimiz için bu kampanyaların tekrar başlamasına onay verdik” dedi.

İstanbul’da kan stoğunun azalması ve 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay haftası nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda kan bağış noktası kuruldu. Adliyenin atrium alanına kurulan kan bağış noktası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı Vekilleri, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve adliye personelleri katıldı. Başsavcı Yılmaz, kurdele kesiminin ardından, kan verdi.

“Kampanyaların tekrar başlamasına onay verdik”

Kurdele kesiminin öncesinde konuşan Başsavcı Yılmaz, “Bugün itibariyle tekrar başlamış oluyoruz. Pandemi öncesinde bu tür kampanyalar adliyemizde oluyordu. Pandemi sürecinde ara verildi. Pandemi süreci bitmeyince, ihtiyaç da devam edince bu kampanyalara başlamak istediklerini bize ilettiler. Bizim adliyemiz büyük bir adliye. Yaklaşık 6 bin çalışanı olan, günlük 20-25 bin çıkışı olan bir adliye. Bizlerin de katkı verebileceğini tahmin ettiğimiz için bu kampanyaların tekrar başlamasına onay verdik” ifadelerini kullandı.

“Kan demek hayat demek”

Sözlerinin devamında Başsavcı Yılmaz, “Sağlığı elverişli olan, herhangi bir engeli olmayan gerek çalışanlarımız, gerek adliyemizde görev yapan avukatlarımız, gerek vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek olmasını istiyoruz. Kan önemli bir şey. Kan demek hayat demek. Belki de burada bir kişinin vereceği kan, bir hastamızın hayatını kurtaracak. Kan verelim ki ihtiyacımız olduğunda bize de kan versinler şiarıyla, hep beraber bu kurdeleyi keselim” şeklinde konuştu.

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