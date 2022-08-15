İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da isot döneminin başlamasının ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, güneş altında çalışan işçileri güneş çarpması konusunda bilgilendirdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa’da ilkbaharda ekilen biberlerin hasadı Ağustos ayı başında yapılıyor. Kadınların elinden geçerek içindeki tohumları ayıklanan biberler, güneşte kurutulup isot haline geliyor. Yazın en sıcak döneminde güneş altında çalışmak zorunda kalan işçiler için harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, işçileri güneş çarpması konusunda uyardı. Çalışma sahalarını ziyaret eden ekipler, güneş çarpması hakkında bilgilendirme yaparak kadın ve çocukların güneşten korunmaları için şapka dağıttı.

Kadınlarla yakından ilgilenerek güneşte kalmanın oluşturacağı olumsuzluklar hakkında bilgi veren Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, “Bilindiği üzere ilimiz Türkiye’nin en sıcak illerinin başında geliyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizması bozulmasına bağlı olarak 10-15 dakika içerisinde vücut ısısı 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş çarpması dediğimiz bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Yaşlılar, çocuklar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, şeker, tansiyon, kalp, karaciğer, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar sıcaklardan en çok etkilenen gruplardır. Günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda bulunması gerekenler şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi gibi koruyucu önlemler almalı, aşırı hareketlerden kaçınmalı ve sık sık sulu gıdalar tüketmelidir. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmelidir” dedi.

Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Emik, “Bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir” diye konuştu.