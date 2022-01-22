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İngilizler omicron varyantının alt varyantı tespit etti
İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, koronavirüsün Omicron varyantının alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu.
Sağlık 22.01.2022, 10:37
BA.2 olarak isimlendirilen yeni alt varyantın araştırılmaya devam ettiğini açıklayan yetkililer, bu alt varyantın ülkedeki mevcut vaka oranlarında çok düşük olduğunu belirtti.
İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu’nun açıklamasına göre halen üzerinde incelemeler yapılan Omicron alt varyantı BA.2’nin 53 dizilimi teşhis edildi.
Danimarka’da yapılan ön araştırmalar ise Omicron taşıyan kişiler ile BA.2’yi taşıyan kişiler arasında hastaneye yatma oranları arasında hiçbir fark gözlenmediğini gösterdi.
Danimarkalı sağlık yetkililerine göre mevcut aşıların BA.2’ye karşı etkili olması bekleniyor.