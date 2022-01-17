İllere göre haftalık vaka sayısı

Bakan Koca sosyal medya hesabından: "1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" açıklamasında bulundu.

Vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Bakan Koca: "1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük."