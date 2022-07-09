İl Sağlık Müdürlüğünden doktorun hastalara ‘bakmıyorum’ dediği videoyla ilgili açıklama

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek alandan ayrıldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir” denildi.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çekilen bir video sosyal medyada tepki çekti. Acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten ayrılan doktorun tavırlarıyla şoke oldu. İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.

Videonun haber yapılması üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada, doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığı ifade edilirken, “Söz konusu video geçen 19 Haziran’da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir. Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya’da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” denildi.