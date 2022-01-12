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HPV virüsünü vücuttan atmanın sırrı güçlü bağışıklık

HPV’nin (Human Papilloma Virüs) erkeklerde ve kadınlarda genital bölgede enfeksiyon oluşturan, dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan hastalık olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, HPV virüsünün en sık cinsel yolla bulaşmasına rağmen son yıllarda temas yoluyla da bulaşabildiğinin belirlendiğini söyledi. Çobanoğlu, “HPV virüsü ile karşılaşan kişilerin büyük bir kısmı, bu virüsü bağışıklık sistemlerini güçlü tutarak vücuttan atmaktadırlar” dedi.

Sağlık 12.01.2022, 10:47
HPV virüsünü vücuttan atmanın sırrı güçlü bağışıklık

HPV’nin (Human Papilloma Virüs) erkeklerde ve kadınlarda genital bölgede enfeksiyon oluşturan, dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan hastalık olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, HPV virüsünün en sık cinsel yolla bulaşmasına rağmen son yıllarda temas yoluyla da bulaşabildiğinin belirlendiğini söyledi. Çobanoğlu, “HPV virüsü ile karşılaşan kişilerin büyük bir kısmı, bu virüsü bağışıklık sistemlerini güçlü tutarak vücuttan atmaktadırlar” dedi.

Aktif cinsel hayatı olan her 10 kadından 8’inin hayatının bir döneminde HPV enfeksiyonu ile karşılaşma riski olduğuna dikkat çeken Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Uğur Çobanoğlu, HPV’nin 100’den fazla alt tipi olduğunu söyledi.

Temas yoluyla da bulaşabilir

HPV’nin özellikle kadınlarda ve erkeklerde genital siğillere neden olduğunu vurgulayan Op. Dr. Çobanoğlu, “HPV kadınlarda rahim ağzı kanserine de neden olabilmektedir. HPV virüsü en sık cinsel yolla bulaşmasına rağmen, son yıllarda temas yoluyla da bulaşabildiği saptanmıştır” diye konuştu.

Hijyene dikkat edilmeli

HPV virüsü olan kişilerin temas ile partnerlerine HPV virüsünün bulaştırmamak için tedbirlerini alarak cinsel hayatlarına devam etmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Çobanoğlu, “HPV’den korunmak için hijyene dikkat edilmeli, HPV aşıları zamanında yaptırılmalıdır. HPV aşısı insanlarda HPV virüs enfeksiyonunu engellemek amacı ile yapılmış aşıdır. HPV aşısı için en uygun yaş cinsel aktivitenin başlamadığı ve bağışıklık cevabının en kuvvetli olduğu 10-14 yaş arasıdır. Hepsinden öte aşı olunsa da olunmasa da en önemli korunma güvenli cinsel ilişki ile sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemi kuvvetli olmalı

HPV’yi vücuttan tamamen temizleyecek bir antiviral ajan olmadığını, hastalara daha çok bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirici ajanlar verildiğini söyleyen Op. Dr. Çobanoğlu, HPV tedavisiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“HPV, hastaya yapılan muayene sırasında rahim ağzından alınan sürüntüde HPV-DNA analizi yapılarak saptanır. HPV, vücuda girdiğinde durağan olarak vücutta saklanan ve bağışıklık sistemi zayıfladığında bulgu veren bir virüstür. HPV virüsün tedavisinden çok enfeksiyonun yol açtığı hastalıklar tedavi edilmelidir. Genital siğil, HPV enfeksiyonun yol açtığı klinik bir tablodur. İlaçlar ve cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilmektedir.”

Gebeliğe engel değil ancak tedavi şart

HPV’nin gebeliğe engel bir durum olmadığına da değinen Op. Dr. Çobanoğlu, “Gebelikte bağışıklık sistemi kısmen baskılandığı için anne adayları HPV virüse karşı daha duyarlı hale gelebilirler. HPV kadınların büyük bir kısmında gebelikte herhangi bir probleme neden olmaz, ancak siğil saptandığı durumda mutlaka tedavi edilmesi gerekir” diyerek sözlerini noktaladı.

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